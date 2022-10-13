Треть французских автозаправок не работают

Крупный французский профсоюз CGT призывает к общенациональной стачке и угрожает подать в суд на правительство республики, обвиняя кабинет министров в нарушении конституционного права на забастовку. Ранее премьер-министр Элизабет Борн приказала части рабочих вернуться на НПЗ и топливные терминалы под угрозой штрафа и даже тюрьмы. Подобные меры Париж применял в аналогичной ситуации 12 лет назад.

Забастовщики требуют поднять зарплаты на 10% — чтобы компенсировать инфляцию и получить часть сверхприбыли энергетических гигантов. Они блокировали 6 из 7 нефтеперерабатывающих заводов страны, а также топливные терминалы.

Два профсоюза из трёх достигли договорённости с компанией Esso-Exxon, но переговоры с Total в среду вновь провалились.

В итоге треть французских заправок не могут обслуживать клиентов. Перебои в той или иной степени ощущаются по всей стране, но самая тяжёлая ситуация в районе Парижа и на севере Франции.

Элизабет Борн ранее заявляла, что положение может нормализоваться в середине следующей недели.