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Франция

Треть французских автозаправок не работают

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 Euronews
Бензовозы заполняют на терминале под охраной полиции
Бензовозы заполняют на терминале под охраной полиции   -   Авторское право  Michel Spingler/The AP

Крупный французский профсоюз CGT призывает к общенациональной стачке и угрожает подать в суд на правительство республики, обвиняя кабинет министров в нарушении конституционного права на забастовку. Ранее премьер-министр Элизабет Борн приказала части рабочих вернуться на НПЗ и топливные терминалы под угрозой штрафа и даже тюрьмы. Подобные меры Париж применял в аналогичной ситуации 12 лет назад.

Забастовщики требуют поднять зарплаты на 10% — чтобы компенсировать инфляцию и получить часть сверхприбыли энергетических гигантов. Они блокировали 6 из 7 нефтеперерабатывающих заводов страны, а также топливные терминалы.

Два профсоюза из трёх достигли договорённости с компанией Esso-Exxon, но переговоры с Total в среду вновь провалились.

В итоге треть французских заправок не могут обслуживать клиентов. Перебои в той или иной степени ощущаются по всей стране, но самая тяжёлая ситуация в районе Парижа и на севере Франции.

Элизабет Борн ранее заявляла, что положение может нормализоваться в середине следующей недели.