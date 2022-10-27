Устарел ли Договор к Энергетической хартии между Западом с Востоком?

Всё больше европейских стран ставят под сомнение малоизвестное международное соглашение, принятое в эпоху после окончания холодной войны. Франция, Испания, Польша и Нидерланды объявили о планах выхода из Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), утверждая, что он противоречит их климатическим целям. Сообщается, что Бельгия и Германия рассматривают аналогичный шаг.

«Мы решили выйти из Договора к Энергетической хартии, потому что это соответствует позиции, которую мы заняли, в частности, к Парижскому соглашению и тому, что оно подразумевает», - заявил на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон.

Спорный договор

Подписанный в Лиссабоне в декабре 1994 года, ДЭХ был разработан для содействия трансграничному сотрудничеству в энергетическом секторе поверх железного занавеса.

Договор предлагал дополнительные гарантии западным инвесторам, которые хотели вести бизнес на территории бывшего СССР. Бывшие советские республики в то время переходили к модели рыночного капитализма и располагали большим количеством ископаемых ресурсов, ожидающих эксплуатации.

ДЭХ защищал инвесторов от дискриминации, экспроприации, национализации, нарушения контракта и других непредвиденных обстоятельств, которые могли повлиять на их ожидаемую прибыль.

Договор со временем расширился. На сегодняшний день под ним стоит 53 подписи, включая Европейского союза. Этой сделкой не связаны крупные экспортеры энергоносителей, такие как США, Саудовская Аравия и Россия.

Положения Договора охватывают основные аспекты торговли энергетическими товарами (как сырьём, так и продуктами переработки), инвестиции, транзит и эффективность.

Примечательно, что ДЭХ устанавливает частную арбитражную систему, с помощью которой инвесторы и компании могут предъявлять иски странам и требовать компенсации за изменения политики, которые угрожают их предприятиям и доходам. Будучи частью международного соглашения, постановления этого арбитража имеют обязательную юридическую силу.

Именно эта арбитражная система лежит в основе растущих противоречий.

Многомиллионные иски

Используя этот инструмент урегулирования споров, корпорации, управляющие нефтяными месторождениями, газопроводами и угольными электростанциями, могут возбуждать судебные дела против государств, которые принимают законы о борьбе с изменением климата и ограничении выбросов CO2.

По данным журнала Investigate Europe, стоимость защищенной Договором инфраструктуры ископаемого топлива в ЕС, Великобритании и Швейцарии оценивается в 344,6 млрд евро.

В 2021 году немецкие энергетические компании вчинили Нидерландам два разных иска с требованиями компенсации за поэтапный отказ от угольной энергетики в этой стране.

Такие случаи вызвали критику в адрес ДЭХ со стороны как правительств, так и активистов по борьбе с изменением климата, которые опасаются, что намерение свести выбросы к нулю может стать предметом многомиллионных судебных тяжб.

Это рискует «создать катастрофический охлаждающий эффект для правительств, которые хотят предпринять необходимые шаги для сдерживания глобального потепления, но опасаются репрессий со стороны индустрии», — заявила экологическая организация ClientEarth.

Европейский суд постановил, что закрытый частный арбитраж по Договору нарушает законодательство ЕС, и что он не может использоваться для разрешения споров между странами-членами.

По оценкам Investigate Europe, 74% дел о ДЭХ связаны с жалобами инвесторов из Евросоюза на страны-члены ЕС.

«Выйти из Договора было бы очень сильным жестом», — заявил на этой неделе министр энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

В попытке остановить массовый выход из ДЭХ Еврокомиссия согласовала ряд поправок к тексту, включая немедленное прекращение судебных исков внутри ЕС. Изменения должны быть единогласно одобрены всеми 53 подписавшими сторонами на встрече в ноябре.

Ситуацию усложняет оговорка об истечении срока действия ДЭХ. Даже когда страна выходит из Договора, она остается уязвимой для судебных разбирательств в течение 20 лет.

В 2016 году Италия стала первой страной ЕС, вышедшей из Договора, но восемь лет спустя ей всё же было велено выплатить 190 млн евро плюс проценты в качестве компенсации британской нефтегазовой компании Rockhopper Exploration.

Судебный иск относился к решению Италии заблокировать бурение нефтяных скважин в пределах 12 миль от побережья Адриатического моря. Этот запрет сорвал планы Rockhopper инвестировать 33 млн евро в проект разработки месторождения. Огромная разница между стоимостью проекта и компенсацией должна отражать упущенную выгоду компании.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы ограничить пункт об истечении срока действия 10 годами для существующих контрактов и девятью месяцами для новых инвестиций. Но эта поправка будет применяться только к тем странам, кто остается в ДЭХ.

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