Польша и Германия "достигли консенсуса" в расследовании причин рыбного мора

Специалисты все еще расследуют обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Одер. Экспертный отчет будет представлен в конце сентября. Об этом сообщила министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Штеффи Лемке после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой.

Отвечая на вопросы журналистов Лемке сказала:

"Мы достигли консенсуса. В настоящее время мы считаем, что причиной этой экологической катастрофы является сочетание нескольких факторов. Это низкий уровень воды в реке, высокие температуры и выбросы химических отходов. Все это привело к цветению водорослей, которые оказали токсическое воздействие на ихтиофауну. Пострадали также мидии. Таков промежуточный вывод".

Одер берет начало в Восточных Судетах и впадает в Балтийское море. С начала августа из реки было выловлено более 300 тонн мертвой рыбы. Эксперты предупреждают, что экологические и экономические последствия загрязнения Одера, одной из крупнейших рек Германии и Польши, будут ощущаться долгие годы.

В Берлине и Варшаве заявляют, что восстановление поврежденной экосистемы реки является приоритетной задачей.