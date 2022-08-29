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мир

Польша и Германия "достигли консенсуса" в расследовании причин рыбного мора

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 Euronews
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Доклад с итогами расследования будет представлен в конце сентября
Доклад с итогами расследования будет представлен в конце сентября   -   Авторское право  Patrick Pleul/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Специалисты все еще расследуют обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Одер. Экспертный отчет будет представлен в конце сентября. Об этом сообщила министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Штеффи Лемке после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой.

Отвечая на вопросы журналистов Лемке сказала:

"Мы достигли консенсуса. В настоящее время мы считаем, что причиной этой экологической катастрофы является сочетание нескольких факторов. Это низкий уровень воды в реке, высокие температуры и выбросы химических отходов. Все это привело к цветению водорослей, которые оказали токсическое воздействие на ихтиофауну. Пострадали также мидии. Таков промежуточный вывод".

Одер берет начало в Восточных Судетах и впадает в Балтийское море. С начала августа из реки было выловлено более 300 тонн мертвой рыбы. Эксперты предупреждают, что экологические и экономические последствия загрязнения Одера, одной из крупнейших рек Германии и Польши, будут ощущаться долгие годы.

В Берлине и Варшаве заявляют, что восстановление поврежденной экосистемы реки является приоритетной задачей.