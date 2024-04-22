В Польшу вернулась зимняя погода

By Euronews

Метеослужба Польши предупредила о заморозках, которые наступили в результате проникновения арктического воздуха в Центральную Европу. Похолодание отмечено на большей части территории страны.

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Еще пару недель назад, казалось, что в Польшу пришло лето. Столбик термометра поднимался до отметки в 26 градусов по Цельсию и даже выше.

Однако в минувшие выходные на большую часть территории страны вернулась зимняя погода. В ряде районов по ночам температура опускалась ниже нуля. Прошли дожди и мокрый снег.

Метеослужба предупредила о заморозках, которые наступили в результате проникновения арктического воздуха в Центральную Европу.

Впрочем, жители Польши не удивлены капризами погоды. Апрель в этом плане считается нестабильным месяцем.