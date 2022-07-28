Оспа обезьян: ВОЗ рекомендует вакцинацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует провести целевую вакцинацию тех, кто контактировал с человеком, инфицированным оспой обезьян, а также людей, подверженных высокому риску заражения: медицинских работников, сотрудников лабораторий и тех, кто имеет нескольких половых партнеров.

«Эту вспышку можно погасить, — уверен генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, — если страны, общества и каждый человек будут осведомлены, серьезно отнесутся к рискам и примут меры необходимые, чтобы остановить распространение вируса и защитить уязвимые группы».

В Канаде, Европейском союзе и США для предотвращения оспы обезьян официально одобрена вакцина MVA-BN. Еще две находятся на стадии оценки эффективности. Но, по словам главы ВОЗ, данных об эффективности вакцин от оспы обезьян и о том, сколько может понадобиться доз, все еще не хватает.

98 процентов случаев заражения приходится на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Но инфекция передается при тесном контакте с кожей, поэтому заразиться может любой человек, , имевший физический контакт с носителем вируса. Оспа обезьян может распространяться в домашних условиях, например, при объятиях и поцелуях, а также через полотенца или постельное белье.

В настоящее время более 70 процентов зарегистрированных случаев заражения приходится на Европейский союз, 25 процентов – на страны Америки. Пятеро заразившихся оспой обезьян умерли.