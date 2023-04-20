После пандемии в мире снизилось доверие к вакцинации детей

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Доверие к вакцинации детей в мире падает, особо это стало заметно после пандемии, говорится в докладе ЮНИСЕФ.

Согласно отчету, общественное восприятие важности детских прививок снизилось за три года в 52 из 55 исследованных стран.

Больше всего верят в силу иммунизации детей в Индии, Вьетнаме и Китае, меньше всего — в Японии, Южной Корее и Папуа — Новой Гвинее.

Среди европейских стран лидируют Португалия, Швеция и Ирландия, ниже всего доверие к прививкам в Хорватии, Латвии и России.

Несмотря на падение, общая поддержка вакцин остается относительно сильной. Почти в половине из 55 исследованных стран более 80% респондентов считали прививки важными для детей.

Пандемия оказала огромное влияние на общественное восприятие вакцин. В основном из-за сильных антипрививочных кампаний.

В докладе указывается, что в период с 2019 по 2021 год 48 млн детей не получили ни одной вакцины, еще 19 млн оказались привиты лишь частично.

Это вызвало, например, удвоение числа случаев кори с 2021 по 2022 год и ежегодное ухудшение на 16% числа заражений полиомиелитом, которые можно было бы предотвратить. Но связано это не только с утратой доверия к иммунизации, но и с нехваткой вакцин, от которой больше всего страдают Африка и Южная Азия.

Ежегодно вакцины помогают спасти около 4,5 млн жизней. Если проблемы с поставками медикаментов решатся, это число может возрасти на треть к 2030 году.