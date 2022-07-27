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Крым

Крым: небезопасно, но альтернатив немного

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 Euronews
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Отдых в Севастополе
Отдых в Севастополе   -   Авторское право  OLGA MALTSEVA/AFP

Курорты аннексированного Крыма в первой половине лета переживают не лучшие времена: российских туристов оказалось примерно на треть меньше по сравнению с прошлым годом.

Туристов сдерживают два фактора: опасность возможных ударов и проблемы с транспортом. Раньше около трети туристов попадали на полуостров самолётом. Теперь закрыт не только Симферопольский аэропорт, но и почти все воздушные гавани Краснодарского края, за исключением Сочи. Альтернативой остаётся Крымский мост: на автомобиле через пробки, которые в этом году называли "катастрофическими", или на поезде, на который ещё нужно достать билет.

"В новостях говорили, и ходили слухи, что были попытки взорвать Крымский мост. Они пресекались, но всё равно это, конечно, очень беспокоит людей, и, наверное, многие отказываются", — говорит Александра Румянцева, туристка из Санкт-Петербурга.

Правда, по заявлениям местных властей, за последнюю неделю ситуация заметно улучшилась. Многие крымские отели отменили плату за парковку для своих гостей; железные дороги наращивают число поездов. Крымчане сохраняют острожный оптимизм, во всяком случае на камеру.

"Всё у нас хорошо, а люди сюда не приезжают, потому что они побаиваются. А выгодно это тем, кому это выгодно, но только не российскому народу", — считает отставной полковник Альберт Агагулян.

"Я, как севастополец, очень переживаю эти события, по той причине что Николаев, Херсон, Одесса — мы повязаны были с этими городами, как говорят, "по семейному", — говорит инженер Виктор Бородулин.

Так или иначе, Крым остаётся одним из самых востребованных туристических направлений — учитывая, что поехать за рубеж для россиян стало чрезвычайно сложно.