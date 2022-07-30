English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Франция

"Отпускные" пробки во Франции

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
По всей Франции длина пробок превысила 800 км
По всей Франции длина пробок превысила 800 км   -   Авторское право  AFP Live

Во Франции — отпускная "пересменка": те, кто отгулял в июле, встречаются с теми, кто только едет на август, и обе стороны встают в пробках. Сразу в нескольких регионах, в первую очередь вокруг Парижа — "красные" и даже "чёрные" заторы. В субботу утром по всей стране пробки протянулись на 800 км. Такие же прогнозы на все выходные.

Непростая ситуация и в Швейцарии: из-за загоревшейся машины у северного портала Сен-Готардского тоннеля образовалась 20-километровая пробка.

Тяжело приходится и путешествующим по железной дороге. Пятница во Франции стала самым загруженным днём лета: поезда перевезли около 400 тысяч пассажиров, а всего на выходные было продано более миллиона билетов. Во французской госкомпании SNCF предполагают, что этим летом будет побит рекорд последнего "допандемийного" 2019 года. В июле продажи билетов уже на 10% превысили показатели трёхлетней давности.

При этом на бельгийской границе поезда почти встали: состав из Брюсселя вечером в пятницу столкнулся с животным, и это привело к задержкам отправления почти по всей Бельгии и в соседних Нидерландах.

Представители компании Thalys, скоростные поезда которой соединяют Брюссель с Парижем, Амстердамом и Кёльном, призвали пассажиров по возможности искать другие способы передвижения.