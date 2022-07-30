"Отпускные" пробки во Франции

Во Франции — отпускная "пересменка": те, кто отгулял в июле, встречаются с теми, кто только едет на август, и обе стороны встают в пробках. Сразу в нескольких регионах, в первую очередь вокруг Парижа — "красные" и даже "чёрные" заторы. В субботу утром по всей стране пробки протянулись на 800 км. Такие же прогнозы на все выходные.

Непростая ситуация и в Швейцарии: из-за загоревшейся машины у северного портала Сен-Готардского тоннеля образовалась 20-километровая пробка.

Тяжело приходится и путешествующим по железной дороге. Пятница во Франции стала самым загруженным днём лета: поезда перевезли около 400 тысяч пассажиров, а всего на выходные было продано более миллиона билетов. Во французской госкомпании SNCF предполагают, что этим летом будет побит рекорд последнего "допандемийного" 2019 года. В июле продажи билетов уже на 10% превысили показатели трёхлетней давности.

При этом на бельгийской границе поезда почти встали: состав из Брюсселя вечером в пятницу столкнулся с животным, и это привело к задержкам отправления почти по всей Бельгии и в соседних Нидерландах.

Представители компании Thalys, скоростные поезда которой соединяют Брюссель с Парижем, Амстердамом и Кёльном, призвали пассажиров по возможности искать другие способы передвижения.