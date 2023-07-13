В аннексированный Крым: пробки на мосту через Керченский пролив

Российские силы используют военно-морской флот для ликвидации пробок на мосту через Керченский пролив.

Главком ВМФ РФ Максим Рыхлов заявил 11 июля, что ВМФ России направил два больших десантных корабля в качестве транспортных паромов в Керченский пролив после того, как Министерство транспорта России обратилось за помощью к ВМФ в случае больших заторов на дорогах в направлении Крыма.

Ранее ISW подсчитала, что наплыв российских туристов в Крым вызвал серьезные пробки на одном из важнейших наземных путей сообщения России, что побудило российские власти направить государственные ресурсы на помощь туристам в перемещении ближе к зоне активных боевых действий.

Крым, полуостров в Черном море, который Россия захватила у Украины и незаконно аннексировала в 2014 году, неоднократно подвергался ударам беспилотников по военно-морским объектам, железнодорожным путям и нефтебазам.

Российские военноые блогеры утверждают, что в ближайшие дни ожидается дальнейшая интесификация движения на въезде через мост через Керченский пролив в Краснодарском крае, так как летний туристический сезон в самом разгаре.

Российские власти сталкиваются с насущными гражданскими и транспортными проблемами в Крыму отчасти из-за их продолжающегося отказа полностью мобилизовать российское общество на военное положение, что приводит к продолжению продвижения туризма в оккупированный Крым, несмотря на тот факт, что он является законной тыловой целью украинских ударов.