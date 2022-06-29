Саммит в Ашхабаде: Каспий будет мирный?

Президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана встретились в Ашхабаде на шестом Каспийском саммите прибрежных государств. Это первая зарубежная поездка Владимира Путина с момента начала войны в Украине. Лидеры пяти стран приняли итоговое коммюнике. В документе говориться, что государства Каспийского бассейна обязуются использовать ресурсы региона в мирных целях, на принципах добрососедства и дружбы. Владимир Путин в своем выступлении высказал заинтересованность в расширении регионального сотрудничества.

— Отмечу что объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. Отмечу, что у "пятерки" имеются большие возможности для сотрудничества в сфере энергетики. Уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации в акватории Каспия совместных месторождений нефти и газа Владимир Путин, президент России

Четыре года назад на аналогичной встрече в Казахстане была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Документ фиксирует положение о недопущении присутствия вооруженных сил внерегиональных держав и определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.