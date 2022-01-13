Туркменистан потушит "Врата ада" ради "улучшения экологии"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов приказал потушить "Врата ада" - огромный газовый кратер, горящий уже больше 50 лет, из-за ущерба, "который он наносит экологии и здоровью местных жителей".

"Теряется сырьё, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа", - добавил он, призвав привлечь к этой задаче ученых и иностранных консультантов.

Дарваза в пустыне Каракумы стал главной туристической достопримечательностью бывшей советской республики и одной из самых закрытых стран мира.

В 2013 известный канадский путешественник Джордж Коронис спустился на дно кратера, где обнаружил редчайшие бактерии, которые живут при высоких температурах. В 2019 году президент страны Гурбангулы Бердымухамедов проехался по "Вратам ада" на внедорожнике.

Дарваза расположен примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада и представляет собой кратер диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, образовавшийся в результате обвала газовой скважины в 1971 году. Чтобы предотвратить распространение газа, геологи разожгли костер, ожидая, что газ выгорит за несколько недель.

Власти не раз пытались потушить Дарвазу. Впервые об этом заговорили в 2010 году.

Один из мировых лидеров по выбросам метана

Туркменистан пятая по запасам природного газа страна в мире. В прошлом месяце Россия объявила, что удвоит импорт газа из Туркменистана к 2021 г. Страна также планирует увеличить продажу сырья в Китай с 40 до 100 миллиардов кубических метров. Поскольку экономика Туркменистана сильно зависит от экспорта сырья, политологи считают, что главная причина, по которой Бердимухамедов приказал потушить "Врата ада" - экономическая.

При этом нефтегазовая отрасль наносит серьезный ущерб экологии не только страны или региона. По данным мониторинговой компании Kayrros SAS, в 2019 году на Туркменистан пришелся 31 из 50 наиболее интенсивных выбросов метана в мире. По общему объему выбросов этого газа небольшая центральноазиатская страна уступает только России, США, Ирану и Ираку.

"У нас есть карта очень крупных выбросов (метана) по всему миру. Туркменистан занимает одно из ведущих мест на этой карте, но Дарвазы на ней нет", - сказал Euronews главный аналитик консалтинговой компании Kayrros Антуан Халфф.

Выбросы углекислого газа (СО2) и метана оказываюют наибольшее влияние на изменение климата. При этом метан, несмотря на сравнительно недолгосрочный вклад в изменение состава атмосферы, нагревает планету в десятки раз быстрее углекислого газа.

По оценкам Международного энергетического агентства, только в 2020 году нефтегазовые выбросы в Туркменистане составили 3,5 млн тонн метана в год, что почти равно выбросам Дарвазы за 50 лет. По словам Халффа, главной проблемой в стране является не горение кратера, а устаревшее советское оборудование.

"Причина, по которой Дарвазский кратер не является основным источником выбросов метана в Туркменистане, в том, что газ, выходящий из кратера, горит. Так что тут скорее речь идет о выбросах углекислого газа", - объяснил эксперт, добавив, что несмотря на это, выбросы метана все равно являются "значительными".