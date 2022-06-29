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Армения

Армянские абрикосы: проблемы экспорта

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 Кнарик Хачатрян  & AP
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Сбор абрикосов в армянском селе Суренаван
Сбор абрикосов в армянском селе Суренаван   -   Авторское право  AP Photo

Армения издревле была известна своими абрикосами особого сорта, которые  по латыни так и называют:  Prunus armeniaca. Этот плод и сейчас  важный экспортный товар находящейся в нелёгкой политической ситуации страны.

В армянской деревне Суренаван в 70 км к югу от столицы Еревана абрикосовые деревья покрывают более 4000 гектаров земли. Поэтому, когда начинается сезон сбора урожая, на помощь приходит множество людей.

Эти продолговатые плоды с сочной мякотью – сорт "Ереван", который созревает раньше других. Их собирают, когда они еще не полностью созрели, чтобы убедиться, что они попадут к покупателям, прежде чем они перезреют и погибнут.

Виген Лазарян владеет 7 гектарами земли в Суренаване. Фермер и его работники выращивают и собирают черешню, арбузы и, конечно же, абрикосы – самый востребованный продукт, поскольку он приносит наибольшую финансовую отдачу.

"Это мои поля. Обрабатываю их сам, своими руками и со своими рабочими. Работаем вместе, вывозим урожай в Москву. Везём его туда на продажу. Все хорошо, только есть проблемы с Верхним Ларсом", — говорит Лазарян.

Верхний Ларс  - контрольно-пропускной пункт на границе Грузии и России и кратчайший сухопутный путь в Россию из Армении..Каждое лето на этом КПП образуются гигантские пробки, что часто приводит к загниванию плодов. В прошлом тонны испорченных абрикосов приходилось выбрасывать – потеря дохода, которую фермеры не могут себе позволить.

"Честно говоря, это единственный, так сказать, способ существования (для местных жителей). Люди выращивают абрикосы в надежде получить больше дохода", - говорит представитель местной власти Сурен Назарян. 

В этом году Армения и Россия договорились увеличить пропускной пункт и упростить таможенную процедуру для скоропортящихся товаров. Прохождение таможни стало гораздо быстрее — абрикосы доходят из Армении до России всего за несколько дней.

Плоды могут оставаться свежими до двух недель, этого времени достаточно, чтобы отправиться в дальнее путешествие.

"Абрикосы могут храниться две недели, две недели. Я знаю случаи, когда абрикосы увозили вглубь России, за Уральские горы. Их везли на машине в город Екатеринбург", — говорит Назарян.

В этом году урожай хороший, по данным местной администрации, каждое дерево приносит до 350 кг плодов.Только в Суренаване каждый день собирают 40 тонн абрикосов, которые заполняют 2 грузовика.

"В этом году очень хороший урожай абрикосов. Около двух недель мы уже собираем абрикосы и отправляем их в Россию, за границу. В этом году госорганы очень хорошо организовали экспорт абрикосов", — говорит Назарян.

Сокращение пробок положительно сказывается на экспорте абрикосов.

"Хочу сказать, что раньше, то есть в прошлом году, когда машины шли, они долго стояли в очереди, чтобы пройти грузинскую таможню. Сейчас вроде с этим проблем нет. Два-три дня, и машина уже уезжают в Россию. Сейчас намного лучше", — говорит водитель грузовика из России Александр Вертогузов.

Ежегодно из Армении экспортируется около 20 000 тонн абрикосов. Большинство из них едут в Россию. Сезон этих плодов короткий, поздние сорта будут собирать в середине июля.

Сборщик фруктов Наве Шаверзян, жалуется на низкую экспортную цену:  

"Урожай абрикоса в этом году хороший, но экспортируется он по очень низким ценам – 300 драмов за килограмм. Люди работают за мизерные цены. А раньше эта работа вообще была напрасной, потому что часто урожай просто выбрасывали".

Цена за килограмм 300 армянских драмов соответствует 70 евроцентам. Если фрукты отправляются в Россию, то обычно по суше. Фермеры и предприниматели уже понесли большие убытки в связи с закрытием Военно-Грузинской дороги, так как фуры с абрикосами застряли в очереди, а это быстропортящшийся товар. Жители Армении в соцсетях призывают друг друга покупать абрикосы, чтобы помочь фермерам.

По данным российских СМИ, ежедневно границу в Верхнем Ларсе пересекает в среднем 400 автомобилей, а грузовиков и легковых автомобилей — в два раза больше.

Движение также перенаправляется с терминалов Черного моря на перекресток Ларс, что увеличивает заторы транспортных средств.

Реконструкция пункта пропуска ожидается в следующем году.

Сезон абрикосов в Армении короткий, самые поздние сорта приходится собирать уже к середине июля. Помимо России основными покупателями являются Грузия, Украина и страны Ближнего Востока. В прошлом году впервые армянские абрикосы экспортировались в крупных объёмах во Францию. 20 доставленных на одном грузовике тонн разошлись, как горячие пирожки, и компания-экспортёр планировала перейти на десятки грузовиков в сезон.