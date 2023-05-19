Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве

Euronews

В преддверии встречи своих коллег из Армерии и Азербайджана в Москве принимает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры при посредничестве России и Владимира Путина состоятся 25 мая в Москве.

Как заявил Пашинян, в ходе анонсированных консультаций будет обсуждаться вопрос о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. По его словам, это поспособствует заключению мирного соглашения между странами.

14 мая Пашинян и Алиев уже встречались в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

В преддверии трехсторонней встречи 25 мая своих коллег из Армении и Азербайджана принимает в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Армения и Азербайджан вели две войны за спорный регион Нагорного Карабаха, и на их нестабильной границе часто происходят смертоносные столкновения.