"Хоббит Отшельник" агитирует против Путина в Армении

By Euronews и Associated Press

Юрий Алексеев переехал из России в Армению после начала большой войны в Украине. Бывший московский юрист и блогер стал фигурой антипутинской российской диаспоры.

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В горах Армении, примерно в 200 километрах от Еревана, в землянке живёт российский антивоенный активист Юрий Алексеев, автор YouTube-канала "Хоббит Отшельник".

50-летний Алексеев в прошлом юрист. Ещё до того, как стать политэмигрантом, он вёл альтернативный образ жизни – отказался от материальных благ, поселился на маленьком участке, ухаживал за кроликом, вёл блог.

"Как только началась война, я повесил рядом со своим домом баннер "Нет войне",– вспоминает он. – Меня тут же арестовали. Дали мне 15 суток ареста. Я отсидел, и мне стало понятно, что если я останусь в России, то меня посадят в тюрьму надолго".

Время от времени Алексеев выходит к российскому посольству в Ереване с лозунгом "Я русский, Путин – убийца".

Он принимает участие в акциях против членства Армении в ОДКБ и выступает на гражданских дебатах на тему российского империализма.

"С момента моего приезда я фактически два года занимаюсь тем, что агитирую армян, агитирую россиян, агитирую, в частности, против Путина, агитирую заниматься общественной деятельностью, объясняю, что в Армении нужно бороться за демократию, потому что в России произошло то, что произошло, потому что люди перестали бороться за демократию".

В 2022 году в безвизовую Армению перебрались порядка 110 тысяч россиян с антивоенной позицией.

Несмотря на меняющееся восприятие, немало местных всё ещё поддерживают политику Москвы, сетует активист.