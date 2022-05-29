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Украина

Украинская православная церковь и московский патриархат: кризис, но ещё не разрыв

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: Киево-Печерская лавра
Иллюстрационное фото: Киево-Печерская лавра   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Собор Украинской православной церкви выразил несогласие с позицией московского патриархата по поводу войны в Украине, а само российское вторжение осудил как нарушение заповеди "Не убий".

В пятницу организация, которую Москва признаёт канонической*, приняла постановление и внесла в свой устав поправки, подчёркивающие и углубляющие самостоятельность УПЦ, которой она наделена с 1990 года. 

Украинская православная церковь административно абсолютно не зависит от Русской православной церкви. Это определяется тем Уставом, который мы вчера приняли. Настоятель [Онуфрий] сделал заявления, в которых он просил предстоятеля РПЦ сделать всё возможное, что от него зависит, для того, чтобы прекратить военную агрессию России против Украины. К сожалению, мы не только не увидели конкретных действий со стороны патриарха Кирилла, но даже не получили никакого ответа.
Климент (Вечеря)
Митрополит Нежинский и Прилукский УПЦ МП

В ходе воскресной проповеди патриарх Кириллзаявил, что понимает страдания Украинской православной церкви и те решения, которые вынуждены принимать иерархи, чтобы "не осложнять жизнь своего верующего народа".

В РПЦ добавили, что не получали заявления об отделении, отметив, что статус УПЦ не изменился.

*в отличии от Православной церкви Украины, получившей автокефалию от Константинопольского патриархата.

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