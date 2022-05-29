Украинская православная церковь и московский патриархат: кризис, но ещё не разрыв

Украинская православная церковь и московский патриархат: кризис, но ещё не разрывКомментарии
Собор Украинской православной церкви выразил несогласие с позицией московского патриархата по поводу войны в Украине, а само российское вторжение осудил как нарушение заповеди "Не убий".
В пятницу организация, которую Москва признаёт канонической*, приняла постановление и внесла в свой устав поправки, подчёркивающие и углубляющие самостоятельность УПЦ, которой она наделена с 1990 года.
В ходе воскресной проповеди патриарх Кириллзаявил, что понимает страдания Украинской православной церкви и те решения, которые вынуждены принимать иерархи, чтобы "не осложнять жизнь своего верующего народа".
В РПЦ добавили, что не получали заявления об отделении, отметив, что статус УПЦ не изменился.
*в отличии от Православной церкви Украины, получившей автокефалию от Константинопольского патриархата.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.