Украинская православная церковь и московский патриархат: кризис, но ещё не разрыв

Собор Украинской православной церкви выразил несогласие с позицией московского патриархата по поводу войны в Украине, а само российское вторжение осудил как нарушение заповеди "Не убий".

В пятницу организация, которую Москва признаёт канонической*, приняла постановление и внесла в свой устав поправки, подчёркивающие и углубляющие самостоятельность УПЦ, которой она наделена с 1990 года.

Украинская православная церковь административно абсолютно не зависит от Русской православной церкви. Это определяется тем Уставом, который мы вчера приняли. Настоятель [Онуфрий] сделал заявления, в которых он просил предстоятеля РПЦ сделать всё возможное, что от него зависит, для того, чтобы прекратить военную агрессию России против Украины. К сожалению, мы не только не увидели конкретных действий со стороны патриарха Кирилла, но даже не получили никакого ответа. Климент (Вечеря) Митрополит Нежинский и Прилукский УПЦ МП

В ходе воскресной проповеди патриарх Кириллзаявил, что понимает страдания Украинской православной церкви и те решения, которые вынуждены принимать иерархи, чтобы "не осложнять жизнь своего верующего народа".

В РПЦ добавили, что не получали заявления об отделении, отметив, что статус УПЦ не изменился.

*в отличии от Православной церкви Украины, получившей автокефалию от Константинопольского патриархата.

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