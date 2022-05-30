Бои в Донбассе и оценка ущерба в Киевской области

Российские войска продолжают наступление в Донбассе, основные цели - Лисичанск и Северодонецк.

Владимир Зеленский призывает к новым поставкам оружия для отражения нападений, но масштабное присутствие российской армии в этих районах де лает задачу сложновыполнимой.

Украинский президент впервые покинул Киев с начала войны, отправившись на передовую в Харьковской области. По итогам поездки глава государства принял кадровое решение.

Я приехал, разобрался и уволил главу СБУ области за то, что он не занимался обороной города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе. Какие были мотивы? Правоохранители разберутся Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем в Киевской области оценивают ущерб от боевых действий. До войны здесь проживало около 2 млн человек, считается, что примерно половина из них была вынуждена уехать, но для некоторых возвращение было не столь радостным. По словам губернатора Алексея Кулебы, в области разрушено или повреждено около 26 тысяч домов.

Из выделенных правительством на восстановление страны 34 миллионов евро - около трети пойдет в этот регион.

Эвакуированные из Донбасса продолжают прибывать на запад страны, на таких санитарных поездах, как этот, зафрахтованный организацией "Врачи без границ". С 31 марта они помогли эвакуировать 600 человек.

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