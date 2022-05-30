Бои в Донбассе и оценка ущерба в Киевской области

Бои в Донбассе и оценка ущерба в Киевской областиКомментарии
Российские войска продолжают наступление в Донбассе, основные цели - Лисичанск и Северодонецк.
Владимир Зеленский призывает к новым поставкам оружия для отражения нападений, но масштабное присутствие российской армии в этих районах де лает задачу сложновыполнимой.
Украинский президент впервые покинул Киев с начала войны, отправившись на передовую в Харьковской области. По итогам поездки глава государства принял кадровое решение.
Тем временем в Киевской области оценивают ущерб от боевых действий. До войны здесь проживало около 2 млн человек, считается, что примерно половина из них была вынуждена уехать, но для некоторых возвращение было не столь радостным. По словам губернатора Алексея Кулебы, в области разрушено или повреждено около 26 тысяч домов.
Из выделенных правительством на восстановление страны 34 миллионов евро - около трети пойдет в этот регион.
Эвакуированные из Донбасса продолжают прибывать на запад страны, на таких санитарных поездах, как этот, зафрахтованный организацией "Врачи без границ". С 31 марта они помогли эвакуировать 600 человек.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.