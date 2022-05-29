Владимир Зеленский побывал на передовой

Впервые с начала войны Владимир Зеленский побывал на востоке Украины. В Офисе президента сообщили, что глава государства посетил Харьков и Харьковскую область, пообщался с военнослужащими ВСУ на передовой, осмотрел разрушенные дома и уничтоженную инфраструктуру.

На совещании по восстановлению региона местные власти заявили, что в результате боевых действий повреждены более 2 тысяч многоэтажек. Зеленский предложил убрать панельные строения по всей стран, отметив, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

Нужно найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей – найти интересные проекты и источники финансирования. Это могут быть те или иные европейские, национальные или местные программы. Это шанс придать нашим жилым районам новый облик. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы области Олега Синегубова, 31% территории региона находится под контролем российской армии, 5% удалось отбить в ходе украинского восстановления.

В своём вечернем обращении, Зеленский сообщил о своём решении уволить главу Службы безопасности Украины в Харьковской областиРомана Дудинас формулировкой "за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны" (перевод: Украинская Правда).

В Минобороны РФутверждают, что российские силы восстановили разрушенный ВСУ мост на Харьковщине.В военном ведомстве отчитались об уничтожении средствами ПВО украинских беспилотников и самолета Су-25, а также о ракетном ударе по крупному арсеналу в Днепропетровской области.

Российские военные отвергли обвинения Киева в жестоком обращении с пленными, заявив, что Россия соблюдает Женевскую конвенцию.

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