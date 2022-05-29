Владимир Зеленский побывал на передовой

Владимир Зеленский побывал на передовойКомментарии
Впервые с начала войны Владимир Зеленский побывал на востоке Украины. В Офисе президента сообщили, что глава государства посетил Харьков и Харьковскую область, пообщался с военнослужащими ВСУ на передовой, осмотрел разрушенные дома и уничтоженную инфраструктуру.
На совещании по восстановлению региона местные власти заявили, что в результате боевых действий повреждены более 2 тысяч многоэтажек. Зеленский предложил убрать панельные строения по всей стран, отметив, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.
По словам главы области Олега Синегубова, 31% территории региона находится под контролем российской армии, 5% удалось отбить в ходе украинского восстановления.
В своём вечернем обращении, Зеленский сообщил о своём решении уволить главу Службы безопасности Украины в Харьковской областиРомана Дудинас формулировкой "за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны" (перевод: Украинская Правда).
В Минобороны РФутверждают, что российские силы восстановили разрушенный ВСУ мост на Харьковщине.В военном ведомстве отчитались об уничтожении средствами ПВО украинских беспилотников и самолета Су-25, а также о ракетном ударе по крупному арсеналу в Днепропетровской области.
Российские военные отвергли обвинения Киева в жестоком обращении с пленными, заявив, что Россия соблюдает Женевскую конвенцию.
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