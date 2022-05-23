Текстовая трансляция Euronews | 40 стран под эгидой США обсудят военную помощь Украине

Через месяц после переговоров на американской военной базе "Рамштайн" в Германии состоится вторая встреча контактной группы по обороне Украины, в которой примут участие 40 партнёров Киева. Обсуждение военной поддержки Украины пройдёт в режиме видеоконференции. В Пентагоне сообщили, что среди участников формата не только страны НАТО, но и представители Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. Ожидается, что министр обороны Украины Александр Резников поднимет вопрос поставок тяжёлого вооружения, в том числе РСЗО производства США.

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа.

Госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займёт 15-20 лет.

По словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, Москва готова к диалогу с Киевом. Помощник президента РФ возложил на Украину ответственность за замораживание переговоров.