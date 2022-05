Текстовая трансляция Euronews | 40 стран под эгидой США обсудят военную помощь Украине

В утренней сводке Генштаба Украины говорится о попытках российских сил выйти к административным границам Луганской области: основные усилия армии РФ направлены на взятие Северодонецка. В военном органе заявили об успешном отражении наступления россиян в районе Александрополя на Бахмутском направлении.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что ВС России удерживают свои позиции к северу от Харькова и подвергают обстрелам украинские подразделения. На южном направлении, как утверждается, имеют место случаи "партизанских выступлений" украинцев в Энергодаре и Мелитополе (Запорожская область).

