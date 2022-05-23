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Текстовая трансляция Euronews | 40 стран под эгидой США обсудят военную помощь Украине

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Иллюстрационное фото: украинские военнослужащие изучают шведский гранатомёт Carl Gustaf M4
Иллюстрационное фото: украинские военнослужащие изучают шведский гранатомёт Carl Gustaf M4   -   Авторское право  Andrew Marienko/

Через месяц после переговоров на американской военной базе "Рамштайн" в Германии состоится вторая встреча контактной группы по обороне Украины, в которой примут участие 40 партнёров Киева. Обсуждение военной поддержки Украины пройдёт в режиме видеоконференции. В Пентагоне сообщили, что среди участников формата не только страны НАТО, но и представители Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. Ожидается, что министр обороны Украины Александр Резников поднимет вопрос поставок тяжёлого вооружения, в том числе РСЗО производства США.

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа. 

Госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займёт 15-20 лет.

По словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, Москва готова к диалогу с Киевом. Помощник президента РФ возложил на Украину ответственность за замораживание переговоров.

07:30

Минобороны Великобритании: "За три месяца т.н. "специальной военной операции" Россия, по всей вероятности, потеряла примерно столько же солдат, сколько Советский Союз за 9 лет войны в Афганистане". В ведомстве утверждают, что причина высоких потерь – плохая тактическая подготовка и ошибки командования. По словам британских военных, по мере роста числа жертв в Украине общественное недовольство в России будет возрастать. 

07:23

В утренней сводке Генштаба Украины говорится о попытках российских сил выйти к административным границам Луганской области: основные усилия армии РФ направлены на взятие Северодонецка. В военном органе заявили об успешном отражении наступления россиян в районе Александрополя на Бахмутском направлении.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что ВС России удерживают свои позиции к северу от Харькова и подвергают обстрелам украинские подразделения. На южном направлении, как утверждается, имеют место случаи "партизанских выступлений" украинцев в Энергодаре и Мелитополе (Запорожская область).