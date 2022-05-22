Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

"Никаких уступок России"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Президент Польши уверен, что Украина должна сама решать своё будущее, без договорённостей с Москвой
Президент Польши уверен, что Украина должна сама решать своё будущее, без договорённостей с Москвой   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/The Associated Press

"Никаких уступок России, диалог с Москвой не имеет смысла": с такими словами президент Польши Анджей Дуда выступил перед депутатами Верховной Рады в Киеве.

Он стал первым главой государства, который произнёс речь в украинском парламенте с начала российского вторжения.

Анджей Дуда, президент Польши:

"Только Украина имеет право определять своё будущее. Только Украина имеет право сама за себя решать. Мир, международное сообщество должны потребовать от России закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины, перестать топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины, абсолютно, ничего о вас без вас, это железный принцип".

Сейчас наиболее напряжённые бои разворачиваются на востоке Украины, в районе Луганской и Донецкой областей. Владимир Зеленский назвал ситуацию там "чрезвычайно тяжёлой". В минобороны России сообщили, что наносят авиаудары по целям в Донбассе и в Николаевской области.

По данным минобороны Великобритании, Северодонецк на востоке Луганской области является сейчас самой важной оперативной целью российских войск. В областном руководстве сообщают, что город атакован с четырёх направлений, но пока держится.

При этом украинские военные сообщают и об успешных наступательных действиях — под Харьковом и в ряде районов на юге страны.

В некоторые населённые пункты, отбитые у российских войск, начинают возвращаться жители. Украинская сторона обвиняет Россию в нанесении масштабных разрушений: так, в деревне Ольховка под Харьковом уничтожено до 90% зданий.