"Никаких уступок России, диалог с Москвой не имеет смысла": с такими словами президент Польши Анджей Дуда выступил перед депутатами Верховной Рады в Киеве.

Он стал первым главой государства, который произнёс речь в украинском парламенте с начала российского вторжения.

Анджей Дуда, президент Польши:

"Только Украина имеет право определять своё будущее. Только Украина имеет право сама за себя решать. Мир, международное сообщество должны потребовать от России закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины, перестать топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины, абсолютно, ничего о вас без вас, это железный принцип".

Сейчас наиболее напряжённые бои разворачиваются на востоке Украины, в районе Луганской и Донецкой областей. Владимир Зеленский назвал ситуацию там "чрезвычайно тяжёлой". В минобороны России сообщили, что наносят авиаудары по целям в Донбассе и в Николаевской области.

По данным минобороны Великобритании, Северодонецк на востоке Луганской области является сейчас самой важной оперативной целью российских войск. В областном руководстве сообщают, что город атакован с четырёх направлений, но пока держится.

При этом украинские военные сообщают и об успешных наступательных действиях — под Харьковом и в ряде районов на юге страны.

В некоторые населённые пункты, отбитые у российских войск, начинают возвращаться жители. Украинская сторона обвиняет Россию в нанесении масштабных разрушений: так, в деревне Ольховка под Харьковом уничтожено до 90% зданий.