Евросоюз пытается улучшить жизнь в странах, "поставляющих" мигрантов

Евросоюз помогает улучшить жизнь в странах отправления и транзита мигрантов. ЕС выделит миллиард евро Ливану

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Брюссель предоставит Бейруту помощь на сумму 1 миллиард евро. Об этом объявила в ходе визита в Ливан председатель Еврокомиссии. Она надеется, что эти деньги помогут сократить количество мигрантов, нелегально добирающихся до ЕС, особенно через Кипр. На этот средиземноморский остров прибывает всё больше беженцев с Ближнего Востока. Урсула фон дер Ляйен выступала после встречи с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Кипра Никосом Христодулидисом:

Мы стремимся сохранять открытыми легальные пути в Европу и переселять беженцев из Ливана в ЕС. В то же время мы рассчитываем на ваше хорошее сотрудничество в предотвращении незаконной миграции и борьбе с контрабандой мигрантов.

Фон дер Ляйен не уточнила, будет ли выделение средств, доступных Ливану до 2027 года, зависеть от получения хороших контрольных результатов. Однако ожидается, что миллиардный пакет станет важным вкладом в экономическую и банковскую реформу страны, а также поможет укрепить системы образования и здравоохранения. По данным УВКБ ООН, Ливан принимает наибольшее в мире количество беженцев на душу населения. Из них около 200 тыс - палестинцы, 1,5 млн - сирийцы. Между ними и местными жителями растёт напряжённость. Еврокомиссия также объявила, что поощряет добровольное возвращение на родину сирийских беженцев.

Специалист по Ближнему Востоку Лори Хайтаян:

Это не станет устойчивым решением проблемы беженцев. Чтобы обеспечить устойчивое решение, после европейских выборов новая Еврокомиссия и новый Евросовет должны вместе разработать дорожную карту политического процесса в Сирии, иначе наплыв мигрантов возобновится. И если Ливан не сможет как следует управлять пакетом помощи или допустит к нему коррупционеров, то у нас будут время от времени возникать проблемы с беженцами, и они не исчезнут.

Углубляющийся экономический кризис и неустойчивость правительства делают Ливан особенно уязвимым в обстановке нестабильности, охватившей регион после начала войны между Израилем и ХАМАС.

В апреле Кипр объявил, что временно приостановит рассмотрение заявлений о предоставлении убежища из-за резкого увеличения числа сирийских беженцев. Они следуют транзитом через Ливан.

За последние несколько месяцев ЕС подписал ряд деловых соглашений со странами Северной Африки, такими как Египет или Тунис, чтобы жизнь там улучшалась и их граждане меньше стремились в Европу.