Северодонецк берут в кольцо

Войска самопровозглашенной ЛНР и России продолжают наступление на луганском направлении.

Согласно последним данным Института изучения войны, они "закрепились" в районе Рубежное-Северодонецк-Лисичанск и "активизировали свои усилия по захвату Северодонецка".

Российские войска разрушили один из трех мостов через реку Северский Донец, по нему проходил один из основных маршрутов снабжения украинской группировки войск.Москва заявляет, что Северодонецк практически взят в кольцо.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал о высокой цене войны для Украины.

Сегодня от 50 до 100 человек могут погибнуть на самом сложном направлении, на востоке нашей страны. Они защищают нашу державу и нашу независимость, о которой говорят во всем мире и которую лично мы ощущаем очень сильно Владимир Зеленский президент Украины

Цена войны видна в таких местах, как Салтовка, некогда густонаселенном жилом районе Харькова. В полуразрушенных многоэтажках нет ни воды, ни газа, а в большинстве из них - даже электричества. Те, кто не смог эвакуироваться по разным причинам, вынуждены приспосабливаться к новой реальности.

В Мариуполе Завод имени Ильича, второе по величине металлургическое предприятие Украины и крупнейшее в Донецкой области, на котором работали десятки тысяч людей, был полностью разрушен. Местные жители ищут любой способ заработать на жизнь.

При этом и сам город находится в плачевном состоянии. По оценке главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению.

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