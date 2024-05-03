Антиизраильские протесты в вузах Франции: Sciences Po закрыт

By Euronews

Пропалестински настроенные студенты заняли несколько зданий парижского университета Sciences Po. В пятницу вуз, по решению руководства, закрыт.

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Во Франции не прекращаются протесты студентов против действий Израиля в секторе Газа. Десятки пропалестинских демонстрантов заняли несколько зданий престижного парижского университета Sciences Po. В пятницу вуз, по решению руководства, закрыт.

Накануне, после дискуссии с администрацией, которую они назвали "разочаровывающей", студенты, входящие в т. н. Палестинский комитет, объявили, что начнут "мирную сидячую забастовку" в школьном холле и что шесть студентов начнут голодовку "в знак солидарности с палестинцами".

Также в четверг полиция эвакуировала палаточный городок у Сорбонны, где собрались порядка трехсот студентов. В операции задействовали более ста стражей порядка.

Акция в поддержку палестинцев прошла и в лионском филиале университета Sciences Po.

Главные требования студентов - прекращение партнерства с израильскими университетами и сотрудничества с компаниями, включая L’Oréal, которые, по мнению демонстрантов, поддерживают политику Биньямина Нетаньяху.