EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Стрельба в Хельсинки: депутата от "Истинных финнов" выгнали из парламентской фракции

Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия Авторское право скриншот FIYLE
Авторское право скриншот FIYLE
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Члена ультраправой партии "Истинные финны" Тимо Ворнанена исключили из парламентской фракции на фоне скандала со стрельбой в Хельсинки.

РЕКЛАМА

Полиция Финляндии проводит расследование в отношении члена партии "Истинные финны" Тимо Ворнанена. По версии следствия, Ворнанен устроил стрельбу возле караоке-бара в центре Хельсинки до этого повздорив с коллегой. Никто не пострадал - мужчина сделал выстрел в землю. Инцидент стал причиной исключения Ворнанена из парламентской фракции партии "Истинные финны".

Риикка Пурра, лидер партии "Истинные финны":"Со своей стороны я могу сказать, что если депутат от партии "Истинные финны" передвигается по Хельсинки в состоянии алкогольного опьянения, с оружием и стреляет из пистолета, то это достаточный повод для недоверия".

Действия Ворнанена осудили ведущие финские политики, в том числе министр внутренних дел страны. Сам Ворнанен выступил с заявлением, в котором извинился перед партией "Истинных финнов" и членами парламента. Вместе с тем политик заявил, что создаст свою парламентскую фракцию, поскольку пока нет юридических оснований для лишения его мандата.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Финляндия оставит границу с Россией закрытой

Финляндия и Украина подписали договор о гарантиях безопасности

Стрельба в финской школе: подозреваемый был жертвой буллинга

Финляндия перестрелка Политика Политика Финляндии Нападение