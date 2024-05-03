Стрельба в Хельсинки: депутата от "Истинных финнов" выгнали из парламентской фракции

By Euronews

Члена ультраправой партии "Истинные финны" Тимо Ворнанена исключили из парламентской фракции на фоне скандала со стрельбой в Хельсинки.

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Полиция Финляндии проводит расследование в отношении члена партии "Истинные финны" Тимо Ворнанена. По версии следствия, Ворнанен устроил стрельбу возле караоке-бара в центре Хельсинки до этого повздорив с коллегой. Никто не пострадал - мужчина сделал выстрел в землю. Инцидент стал причиной исключения Ворнанена из парламентской фракции партии "Истинные финны".

Риикка Пурра, лидер партии "Истинные финны":"Со своей стороны я могу сказать, что если депутат от партии "Истинные финны" передвигается по Хельсинки в состоянии алкогольного опьянения, с оружием и стреляет из пистолета, то это достаточный повод для недоверия".

Действия Ворнанена осудили ведущие финские политики, в том числе министр внутренних дел страны. Сам Ворнанен выступил с заявлением, в котором извинился перед партией "Истинных финнов" и членами парламента. Вместе с тем политик заявил, что создаст свою парламентскую фракцию, поскольку пока нет юридических оснований для лишения его мандата.