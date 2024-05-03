Словакия: антиправительственные протесты в Братиславе

By Euronews

Отказаться от реформы государственных СМИ требуют от правительства популиста Роберта Фицо демонстранты в Братиславе. Они считают, что власти хотят ограничить свободу слова.

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Тысячи людей вышли на акцию протеста в столице Словакии Братиславе. Демонстранты требовали от властей отказаться от реформы общественного телевидения и радио. Правительство, считают манифестанты, намерено подчинить себе крупнейшие СМИ страны и ограничить свободу слова.

Михал Шимечка, глава партии "Прогрессивная Словакия":"Мы показываем всем, что мы не позволим отнять нашу свободу, не позволим вытеснить нас из Словакии, которую мы любим, и, что мы не позволим (премьер-министру) Фицо утащить Словакию за пределы Европы, куда-то в Россию. Мы им этого просто не дадим сделать. Мы будем твердо стоять на своем".

Согласно реформе, общественное телевидение RTVS прекратит существование и будет заменено новой организацией. Ее руководство будет избирать совет, назначенный кабинетом министров и парламентом, правительство премьера популиста Роберта Фицо имеет большинство.