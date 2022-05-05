ФРС США повысила базовую ставку для борьбы с инфляцией

Основные европейские фондовые рынки начали торги уверенным ростом после того, как глава Федеральной резервной системы США объявил о повышении ключевой процентной ставки.

Парижский индекс CAC 40 в четверг подорожал почти на 3 процентных пункта. Франкфуртский Dax прибавил 2,3%, лондонский FTSE - 1,6%, Euro Stoxx 50 - почти 1,7%.

Решение увеличить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов американский центробанк принял в связи с рекордной за последние десятилетия инфляцией. Таких серьёзных шагов по ужесточению денежно-кредитной политики в США не предпринимали с 2000 года.

Джером Пауэлл, председатель ФРС США:

"Рост цен на нефть и другие товары, вызванный вторжением России в Украину, создаёт дополнительное давление на инфляцию, а связанные с Covid-19 ограничения в Китае, вероятно, привут к ещё более серьёзным сбоям в цепочке поставок".

Рост демонстрируют и фондовые индексы Шанхая, Гонконга, Австралии и стран Юго-Восточной Азии. Биржи Японии и Южной Кореи закрыты на время праздников.

Индекс Уолл-стрит S&P 500 вырос в среду на рекордные за последние годы 3%.

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