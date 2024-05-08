Отношения между ЕС и Китаем: экономические разногласия, которые еще предстоит разрешить

По итогам европейского визита председателя КНР Си Цзиньпина не было заключено ни одной крупной сделки, несмотря на попытки найти точки соприкосновения по целому ряду вопросов.

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В преддверии визита председателя КНР в Сербию и Венгрию в рамках последнего этапа его европейского визита президент Франции Эммануэль Макрон отвез Си Цзиньпина в Пиренеи.

Во вторник Макрон угостил своего китайского коллегу обедом недалеко от места рождения его бабушки по материнской линии, что стало более неформальным мероприятием после официальных переговоров, состоявшихся в понедельник в Париже.

Эти переговоры, на которых также присутствовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в значительной степени были посвящены торговым спорам, в частности, вопросу импорта китайских товаров в Европу.

Торговая головоломка

В прошлом году Европейская комиссия начала расследование в связи с обилием китайских "зеленых" технологий в ЕС, которые, по мнению экспертов, ведут недобросовестную конкуренцию и наносят ущерб европейским производителям.

Утверждается, что китайским производителям удается поддерживать искусственно низкие цены, поскольку они получают значительные государственные субсидии.

По итогам переговоров в понедельник фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз "не может смириться с массовым перепроизводством китайских промышленных товаров, наводняющих его рынок. Европа не откажется от принятия жестких решений, необходимых для защиты своего рынка".

Поддержка французской промышленности

Президент Макрон поддержал позицию Комиссии по борьбе с недобросовестной конкуренцией, однако он по-прежнему опасается ответных мер.

Во Франции есть ряд отраслей, зависящих от китайских покупателей, в частности, коньячный бизнес и производители косметики. В январе Китай, в ответ на действия Еврокомиссии, начал расследование в отношении импорта коньяка из ЕС.

После переговоров в понедельник Эммануэль Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за то, что он назвал "открытым отношением" к антидемпинговому расследованию в отношении французского коньяка и заявил в интервью журналистам, что Китай не будет вводить повышенные тарифы на этот напиток до окончания расследования.

Reuters отмечает, что в случае введения высоких пошлин миллионы бутылок французского коньяка могут остаться непроданными.

В прошлом году Франция экспортировала в Китай около 35 миллионов бутылок коньяка, это 20 процентов ее коньячного экспорта. Аналитики предупреждают, что при худшем сценарии производители будут вынуждены распродавать огромные запасы коньяка по сниженным ценам.

Соглашения о деловых контрактах

Си Цзиньпин также назвал первые встречи с европейскими лидерами "плодотворными".

Французские и китайские компании подписали ряд соглашений, хотя крупных сделок не было.

Среди контрактов - предложение французской компании Alstom построить новые линии метро в Пекине и Ухане; кроме того, компания внесет свой вклад в развитие инфраструктуры метро в китайском городе Хэфэй.

Несмотря на то, что Макрон говорит о необходимости защищать интересы Европы, Франция по-прежнему заинтересована в размещении на своей территории китайских заводов по производству электромобилей.

"Франция приветствует все промышленные проекты. BYD и китайская автомобильная промышленность очень желанны во Франции", - заявил министр финансов Брюно Ле Мэр на встрече с руководителями автомобильного сектора в понедельник.

Пророссийские соседи

Европейский маршрут Си продолжается визитами в Сербию и Венгрию - две страны, которые получают значительный объем китайских инвестиций.

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Выбирая для посещения страны, симпатизирующие Москве, Си демонстрирует свою способность договориваться с всеми сторонами.

Китай отказался осудить вторжение России на Украину, хотя и воздержался от открытой военной поддержки.

Однако есть опасения, что китайские компании по-прежнему продают России товары "двойного назначения", которые могут быть использованы для производства военной техники.

Сербия и Венгрия играют важную роль в китайской инициативе "Пояс и путь", направленной на расширение глобального влияния.

В ходе своего визита Си обсудит, в числе прочего, ход строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Будапештом и Белградом.

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Строительство этой магистрали облегчит ввоз китайских товаров в Центральную и Восточную Европу через принадлежащий Пекину порт Пирей в Греции.