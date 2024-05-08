EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Отношения между ЕС и Китаем: экономические разногласия, которые еще предстоит разрешить

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин наслаждаются напитком в ресторане, вторник, 7 мая 2024 года, на перевале Турмале в горах Пиренеи.
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин наслаждаются напитком в ресторане, вторник, 7 мая 2024 года, на перевале Турмале в горах Пиренеи. Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Eleanor Butler
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По итогам европейского визита председателя КНР Си Цзиньпина не было заключено ни одной крупной сделки, несмотря на попытки найти точки соприкосновения по целому ряду вопросов.

РЕКЛАМА

В преддверии визита председателя КНР в Сербию и Венгрию в рамках последнего этапа его европейского визита президент Франции Эммануэль Макрон отвез Си Цзиньпина в Пиренеи.

Во вторник Макрон угостил своего китайского коллегу обедом недалеко от места рождения его бабушки по материнской линии, что стало более неформальным мероприятием после официальных переговоров, состоявшихся в понедельник в Париже.

Эти переговоры, на которых также присутствовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в значительной степени были посвящены торговым спорам, в частности, вопросу импорта китайских товаров в Европу.

Торговая головоломка

В прошлом году Европейская комиссия начала расследование в связи с обилием китайских "зеленых" технологий в ЕС, которые, по мнению экспертов, ведут недобросовестную конкуренцию и наносят ущерб европейским производителям.

Утверждается, что китайским производителям удается поддерживать искусственно низкие цены, поскольку они получают значительные государственные субсидии.

По итогам переговоров в понедельник фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз "не может смириться с массовым перепроизводством китайских промышленных товаров, наводняющих его рынок. Европа не откажется от принятия жестких решений, необходимых для защиты своего рынка".

Поддержка французской промышленности

Президент Макрон поддержал позицию Комиссии по борьбе с недобросовестной конкуренцией, однако он по-прежнему опасается ответных мер.

Во Франции есть ряд отраслей, зависящих от китайских покупателей, в частности, коньячный бизнес и производители косметики. В январе Китай, в ответ на действия Еврокомиссии, начал расследование в отношении импорта коньяка из ЕС.

После переговоров в понедельник Эммануэль Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за то, что он назвал "открытым отношением" к антидемпинговому расследованию в отношении французского коньяка и заявил в интервью журналистам, что Китай не будет вводить повышенные тарифы на этот напиток до окончания расследования.

Reuters отмечает, что в случае введения высоких пошлин миллионы бутылок французского коньяка могут остаться непроданными. 

В прошлом году Франция экспортировала в Китай около 35 миллионов бутылок коньяка, это 20 процентов ее коньячного экспорта. Аналитики предупреждают, что при худшем сценарии производители будут вынуждены распродавать огромные запасы коньяка по сниженным ценам. 

Соглашения о деловых контрактах

Си Цзиньпин также назвал первые встречи с европейскими лидерами "плодотворными".

Французские и китайские компании подписали ряд соглашений, хотя крупных сделок не было.

Среди контрактов - предложение французской компании Alstom построить новые линии метро в Пекине и Ухане; кроме того, компания внесет свой вклад в развитие инфраструктуры метро в китайском городе Хэфэй.

Несмотря на то, что Макрон говорит о необходимости защищать интересы Европы, Франция по-прежнему заинтересована в размещении на своей территории китайских заводов по производству электромобилей.

"Франция приветствует все промышленные проекты. BYD и китайская автомобильная промышленность очень желанны во Франции", - заявил министр финансов Брюно Ле Мэр на встрече с руководителями автомобильного сектора в понедельник.

Пророссийские соседи

Европейский маршрут Си продолжается визитами в Сербию и Венгрию - две страны, которые получают значительный объем китайских инвестиций.

РЕКЛАМА

Выбирая для посещения страны, симпатизирующие Москве, Си демонстрирует свою способность договориваться с всеми сторонами. 

Китай отказался осудить вторжение России на Украину, хотя и воздержался от открытой военной поддержки.

Однако есть опасения, что китайские компании по-прежнему продают России товары "двойного назначения", которые могут быть использованы для производства военной техники.

Сербия и Венгрия играют важную роль в китайской инициативе "Пояс и путь", направленной на расширение глобального влияния.

В ходе своего визита Си обсудит, в числе прочего, ход строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Будапештом и Белградом.

РЕКЛАМА

Строительство этой магистрали облегчит ввоз китайских товаров в Центральную и Восточную Европу через принадлежащий Пекину порт Пирей в Греции.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Налог на наследство в Европе: как различаются правила?

Украинские удары по российским НПЗ: каковы последствия?

Некоторые "менее равны": где в Европе богатств на всех не хватает и почему?

Франция Си Цзиньпин Эммануэль Макрон ЕС-Китай Война в Украине