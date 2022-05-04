Конный мир Катара

Лошади играют важную роль в культуре Катара, особенно арабская порода. Qatar365 узнал больше об их красоте и выносливости, пообщался с участниками соревнований по верховой езде и посетил центр конного образования, где растят будущих чемпионов.

Конное образование в пятизвездочных конюшнях и образовательном центре "Аль Шакаб" прививает любовь к верховой езде. Попасть сюда очень непросто - чтобы получить место, нужно пройти через длинный лист ожидания. Абдулрахман Эйса Аль Бухари - из семьи наездников и занимается спортом с девяти лет. В шестнадцать он уже завоевал несколько самых престижных наград в своей возрастной категории.

Я призываю новичков продолжать заниматься этим видом спорта, потому что они получат удовольствие и извлекут много жизненных уроков. Абдулрахман Эйса Аль Бухари чемпион по конному спорту

Один из его тренеров, Бенаисса Кеннус, говорит, что его мечта - увидеть одного из своих учеников среди участников Олимпийских игр. Другой тренер, Майсам Аль-Шаб, считает, что ключ к успеху всадника - это крепкие отношения с лошадью. Многие всадники говорят, что чувствуют себя особенно уверенно благодаря тому, как хорошо в элитном конноспортивном центре относятся к их мощным коням.

Центр "Аль Шакаб" воплощает в себе богатый опыт в области конного спорта. Халид Аль Джехани, менеджер отдела разведения и выставок организации, говорит, что когда она была основана в 1992 году, главной целью было вернуть арабских лошадей на родину. Сейчас команда успешно вырастила более семи чемпионов мира.

Халид Аль Джехани и Миранда Атти Euronews

Шоу лошадей-чемпионов и наездников

Организация также проводит крупнейшие мировые соревнования по конному спорту, такие как CHI Al Shaqab. Всадники соревнуются в олимпийских дисциплинах - конкуре, выездке и пара-выездке. Это единственный чемпионат такого рода в регионе Ближнего Востока и Азии. Местные всадники добиваются успеха, например, чемпион по конкуру Мохаммед Хайдан и катарская наездница Вейдан Аль Малки, которая специализируется на выездке. Она признается: "Я никогда не думала, что однажды я окажусь на арене с лучшими всадниками мира. Если я смогла это сделать, значит, и все остальные смогут".

Международный конкурист Шейн Брин из Ирландии говорит, что его впечатлила сложная трасса на Longines Global Champions Tour в этом году: "Публика очень ценит наши выступления. Мы находимся на лучшей сцене, в одном из лучших мест в мире. И это удовольствие - быть здесь".

В календаре есть и другие крупные соревнования. На Международном фестивале арабских лошадей в Катаре судьи оценивают особую рысь лошадей, следят за формой, грацией и отношениями между животным и дрессировщиком. На протяжении тысячелетий эти породы жили бок о бок с кочевниками-бедуинами.

Арабская лошадь S. Safla

Выживая в суровых условиях пустыни, они выработали большой объем легких и невероятную выносливость. Как подчеркивает директор Катара по мероприятиям и культурным вопросам профессор Халид Абдулрахман Аль-Сайед, это сильная часть здешней культуры. Очевидно, что страна не только чтит своих лошадей, но и вдохновляет будущих чемпионов конного спорта.