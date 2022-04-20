Богатое археологическое и архитектурное наследие Катара

«Катар-365» побывал в самых любопытных исторических местах Катара, от старинных фортов до восстановленных дворцов. Какие проблемы решают люди, изучающие забытою историю? Какой урок может извлечь из прошлого молодое поколение?

Старинные дома Мшейреб

Мшейреб состоит из четырёх музеев, каждый из которых посвящён отдельному историческому сюжету. Эти здания, построенные в начале ХХ века, сейчас участвуют в программе реконструкции центра Дохи.

С социальной историей Катара можно познакомиться в здании Бин Джельмуд. По словам хранителя этого музея Фахада ат-Тюрки, «одна из задач музея отдать должное рабам, которые внесли большой культурный и экономический вклад в развитие Катара, потому что эту часть истории нашего региона до сих многие плохо знают».

Публика может также посетить дом-музей основателя современного Катара шейха Тани бин Мухаммеда Аль-Тамир. Он примыкает к музеям Мшейреб, его экспозиция хорошо дополняет знания об истории региона.

Еще одно здание — дом Радвани: здесь вы познакомитесь с тем, как в старину жили обычные катарцы, и увидите место самых первых археологических раскопок в городе. Они позволили составить представление о жизни в те далёкие времена. В здании первой нефтяной компании вы можете увидеть те изменения, которые произошли после открытия нефти и электрификации.

Копаясь в прошлом

Д-р Александрин Герэн — куратор Национального Музея по археологии и ранней истории. Она занимается раскопками в Катаре с начала 1980-х гг. Её первая экспедиция была на раскопки Мураваба, единственного катарского археологического памятника, относящегося к раннему аббасидскому периоду, очень важному для истории ислама в Катаре. В каком-то смысле с него начался золотой век Аравии, примыкающей к Заливу. В Муравабе был раскопан целый археологический комплекс, состоящий из 240 комнат и кладовых, а также мечети и форта IХ в.

Сотни предметов, найденные в ходе археологических раскопок, выставлены в Национальном Музее. Его экспозиция охватывает период от 1-го тысячелетия до н.э. до прихода ислама. Больше всего находок относятся к ѴII в.

Форт Аз-Зубарах: объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Аз-Зубарах — этой самый крупный археологический объект Катара. И первый катарский объект в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. В ХѴII-ХѴIII вв. здесь находился шумный торговый город.

Форт Аз-Зубарах был построен шейхом Абдулллахом бин Джассимом ат-Тани в 1938 г. как составная часть оборонительного комплекса. Это один из нескольких фортов, расположенных в стратегических местах на побережье Катара, чтобы защитить и море, и водные ресурсы страны.

В этом месте сохранились остатки домов и рыбацких хижин, узких улочек, мечетей и даже дворцов. Покрывавший их песок из соседней пустыни сохранил этот город в практически нетронутом виде.

Как нам рассказал глава отдела раскопок Национального Музея д-р Ферхан Серкаль, «этот город процветал, находясь вне контроля Османской, Персидской и Европейских держав. Оно очень важно для истории региона, потому что именно здесь сформировался современный политический пейзаж».

Сейчас в форте располагается туристический центр, в котором можно получить дополнительную информацию о жизни в этом центре торговли и ловли жемчуга.