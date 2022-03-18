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мир

Миссия ExoMars состоится без участия России

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Проект миссии на Марс
Проект миссии на Марс   -   Авторское право  ESA-AOES medialab

Совет управляющих Европейского космического агентства (ЕКА) посчитал невозможным продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" (ExoMars) из-за войны на Украине. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании Совета в Париже.

Генеральный директор Европейского космического агенства Йозеф Ашбахер объясняет:

"Было принято решение, что запуск миссии невозможен в нынешних обстоятельствах, особенно в свете санкций, принятых странами-членами агенства. Это делает практически и политически невозможным старт миссии в сентябре".

С космодрома Байконур российская ракета-носитель "Протон-М должна была доставить на Марс межпланетный аппарат. Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата.

"В разработке посадочного модуля применялись российские технологии и они необходимы в нынешней конструкции. Нас попросили провести техническое исследование, чтобы разобраться, какие есть возможные опции у Европы отдельно или совместно с другими партнерами", — сказал Йозеф Ашбахер.

Запуск миссии "ЭкзоМарс" без участия России не состоится ранее 2026 года.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс.