Евросоюз помогает Африке в защите от последствий потепления

«Мы должны содействовать энергетической и климатической трансформации африканского континента». Такую задачу президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед руководством Евросоюза, которое встречается в четверг и пятницу в Брюсселе с лидерами Африки. Его страна председательствует сейчас в ЕС.

По данным ООН, к 2030 году глобальное потепление затронет более 100 млн африканцев. Им грозят засухи, наводнения, бури. Экстремальные природные явления усугубляются недостатком продовольственной безопасности и бедностью. Эксперт из Кении считает это слишком высокой ценой для стран с низким доходом:

«Стоимость разрушительных последствий изменения климата превысит к 2030 году 50% африканского ВВП, - сказал Роберт Мутами. - Такая пилюля будет особенно горькой, если учесть, что на континент приходится всего 4% от общего объёма выбросов парниковых газов».

По данным ООН, Африка нагревается быстрее, чем другие материки. Природные бедствия угрожают сельскохозяйственному производству и водоснабжению. Ухудшение ситуации может привести к перемещению 86 млн человек к 2050 году. Депутат Европарламента из Германии считает, что нужно бороться не только против изменений климата, но и за социальную справедливость:

«Промышленно развитые страны загрязняют гораздо больше, но африканский континент гораздо больше страдает. Поэтому мы должны ориентироваться на новое понимание справедливости и сотрудничества, - сказал евродепутат Андреас Шидер. - Мы не должны забывать, что выбросы углекислого газа на душу населения самые низкие в Африке, а наиболее высоки они в Европе, США и Азии».

Однако не все африканские страны готовы в ближайшем будущем отказаться от финансовой выгоды, которую даёт разработка богатых месторождений ископаемого топлива. Часть прибыли от этого перепадает и европейскому бизнесу.