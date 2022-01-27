Владимир Чижов: "Ставка - национальная безопасность России"

В то время как дипломатические переговоры между Россией и Западом идут на высоком уровне, напряженность не снижается. **Россия собрала тысячи солдат на границе с Украиной, а США в ответ привели войска в состояние повышенной боеготовности для развертывания в Европе.**

Неужели война теперь близка как никогда?

Мы решили обсудить все последние события с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым.

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Позвольте мне начать с самого очевидного вопроса. Готова ли Россия вторгнуться на Украину или это все блеф?"

Владимир Чижов, постоянный представитель России при ЕС:"Это не вопрос готовности. У России нет планов вторжения ни на Украину, ни в какую-либо другую страну. Это блеф, созданный не в России, а в тех странах, которые сейчас распространяют это истерическое, я бы сказал, послание по всей Европе и миру".

Euronews: "Вы сказали, истерическое послание. Но ведь это факт, что Россия была первой, кто развернул наступательные вооружения и системы на расстоянии удара от Украины. Если это не прямой вызов суверенитету страны, тогда что же это?"

Владимир Чижов:"Вы будете удивлены, сколько наступательных вооружений НАТО разместило вдоль российских границ. Не говоря уже о военных базах и так далее. И я бы даже добавил к этому, в качестве статистики, что количество пролетов вдоль российских границ в Черноморском регионе, например, в прошлом году увеличилось на 60 процентов".

Euronews: "Вы видите серьезную угрозу своей безопасности со стороны НАТО, но ведь вы сделали это - вы собрали тысячи солдат у украинской границы. Что теперь поставлено на карту для России?"

Владимир Чижов:_"Ставкой для России является ее национальная безопасность. Именно по этой причине Россиявыдвинула инициативу в виде проекта соглашения с Соединенными Штатами и со странами НАТО, которое фактически закрепит на бумаге в юридически обязывающей форме ряд обязательств. Они были согласованы в течение последних 30 лет после распада Советского Союза, тогда НАТО обещала не расширяться на Восток. _

Как говорил тогдашний госсекретарь США - "ни на дюйм" на восток. Но с тех пор мы столкнулись с пятью волнами расширения НАТО в восточном направлении. Поэтому, когда сегодня некоторые люди говорят, что Россия приближается к НАТО, на самом деле это не так, это не Россия приближается к НАТО, это НАТО приближается к России".

Euronews: "Но Россия, как вы сказали, выдвинула свои требования, включая прекращение расширения НАТО на Восток, и требование фактически положить конец амбициям Украины присоединиться к альянсу. Но не является ли это попыткой воссоздать старые советские сферы влияния? Это то, что вы пытаетесь сделать?"

Владимир Чижов: "Нет, на самом деле, то, что мы слышим от Запада, будь то Соединенные Штаты, НАТО или даже Европейский Союз, в последние недели и месяцы, это повторение принципа, что все независимые и суверенные страны имеют право на свои собственные меры безопасности и двери НАТО открыты для всех. Но я думаю, что они всегда опускают вторую часть формулы, которая была фактически согласована еще в 1999 году в Стамбуле.

И я могу процитировать ее из Хартии европейской безопасности: "Все государства-участники имеют равные права на безопасность. Мы подтверждаем право каждогогосударства быть свободным в выборе и изменении своих механизмов безопасности, включая союзные договоры по мере их развития". НАТО не развивалась. Но более того там сказано, что "каждое государство также имеет право на нейтралитет, каждое государство-участник будет уважать права всех других в этом отношении, и они не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".

Euronews: "Вы хотите сказать, что амбиции Украины по вступлению в альянс или амбиции других стран, амбиции постсоветских демократий являются угрозой вашей национальной безопасности, безопасности России?"

Владимир Чижов: "Любые амбиции, любые планы по вступлению в любой альянс безопасности должны быть соизмеримы с интересами национальной безопасности других стран, в данном случае стран, которые находятся по соседству. Политика открытых дверей НАТО сформулирована так, будто НАТО существует в вакууме, как будто вокруг НАТО больше никого нет".

Euronews: "То есть у вас на столе все варианты, включая военную эскалацию?"

Владимир Чижов: "Не ядерная война".

Euronews: "Приятно слышать. Но вы знаете, что любая военная эскалация, любое украинское вторжение...

Владимир Чижов: "Мы верим в дипломатию, и я могу только надеяться, что наши собеседники здесь, в Европе и по ту сторону Атлантики придерживаются того же принципа, что любые разногласия можно и должны быть решены дипломатическими средствами".

Euronews: "Любая военная эскалация также ставит под угрозу жизнеспособность, например, газопровода "Северный поток-2". Считаете ли вы это реальным риском и может ли Россия позволить себе допустить это?"

Владимир Чижов: "Вы знаете, дело не только в "Северном потоке-2", а в общей ситуации с европейской безопасностью. Европейской системой безопасности, о которой мы все договорились еще в 1975 году в Хельсинки".

Euronews: "Но вы не сказали о газопроводе "Северный поток-2". Беспокоит ли вас удар по этому проекту?"

Владимир Чижов: "Я думаю, что в первую очередь должны волноваться европейские потребители, потому что им придется жить без относительно дешевого российского газа и его обилия. Им придется искать другие способы обогрева своих домов. Ведь зима еще не закончилась. И нужно обеспечивать электроэнергией свои дома".

Euronews: "Но и для России это будут огромные затраты в миллиарды евро".

Владимир Чижов: "Ну, Россия найдет, куда продавать свой газ".