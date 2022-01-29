Пентагон: "Нет причин, чтобы ситуация переросла в конфликт"

Власти США намерены в ближайшем будущем приступить к отправке дополнительного контингента американских войск в Восточную Европу.

Об этом журналистам заявил глава Белого дома Джо Байден: "Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много".

Ранее Вашингтон привел в боеготовность 8 500 военнослужащих для укрепления сил НАТО в регионе. Это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. В Пентагоне сообщили, что не планируют размещать войска в Европе вне территории стран, являющихся союзниками по НАТО.

Вместе с тем в администрации Байдена говорят, что возможность для дипломатического урегулирования кризиса на востоке Украины все ещё есть. Министр обороны США Ллойд Остин заявил:

"Президент Путин также может поступить правильно. Нет причин для того, чтобы данная ситуация переросла в конфликт. Он может выбрать деэскалацию. Он может отдать приказ об отводе своих войск. Он может выбрать диалог и дипломатию. Каким бы ни было решение, США будут стоять на стороне своих союзников и партнеров".

Накануне в телефонном разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер отметил, что США и НАТО проигнорировали основные требования РФ по гарантиям безопасности.

"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В Елисейском дворце сообщили, что диалог "двух лидеров позволил договориться о необходимости деэскалации".

В Кремле называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.