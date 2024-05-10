Новый суд по делу о пожаре в Мати в 2018 году

Процесс по делу о пожаре в греческом Мати шестилетней давности будут организован заново. Апелляционная прокуратура аннулировала вынесенный приговор.

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Двадцать обвиняемых по делу о смертельном пожаре в Мати в 2018 году в греческой Восточной Аттике вновь предстанут перед судом после решения Апелляционной прокуратуры Афин. Она аннулировала вынесенный в конце апреля спорный приговор, по которому были признаны виновными лишь пятеро из 20 обвиняемых - бывших должностных лиц, ответственных за спасение граждан и тушение пожара. Выжившие требуют правосудия.

"Мы с самого начала знали, что исход суда будет разочаровывающим, - говорит жительница Мати Хриса Геракаки. - Тем не менее, мы были очень разочарованы во время суда, потому что чувствовали, что справедливости нет".

Сын Афины Мутафи погиб в море у неё на глазах 23 июля 2018 года. Она шесть часов боролась в в воде, чтобы спасти дочь, и ей это удалось. Приговор, вынесенный шесть лет спустя в апреле, стал для неё последней каплей.

"Мне было очень трудно давать показания, - вспоминает Афина. - Вам нужно рассказать все подробно, чтобы пережить это заново. Я снова сражался в море. То же самое произошло и с моей дочерью. Потому что вместе с сыном у меня была еще и дочь, которая, к счастью, жива. Так что в тот момент на мне также лежало эмоциональное бремя моей дочери, потому что я знала, насколько это сложно".

Теперь свидетелям придётся еще раз пережить трагические моменты на слушаниях в Апелляционном суде. Арис Херувим потерял в огне свою мать, сестру и племянниц-близнецов.

''Мы считаем, что правосудие отрицает само себя, - говорит Арис.- Первый суд что-то сделал неправильно, а теперь мы говорим, что все прошло не так, как надо, и всё начинаем снова? Но да, я доволен, потому что подтвердилось, что с первым судом что-то было не так".

Фэй Дулгкери, Euronews:

"Сейчас идёт гонка за тем, чтобы второй процесс начался в 2024 году, потому что если до 2026 года не будет принято окончательное решение, то есть решение Верховного суда, то любые обязательства будут запрещены".