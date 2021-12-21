План по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1"

Крупнейшая в Японии энергетическая корпорация Tokyo Electric Power представила на утверждение властям план сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Сброс воды через тоннель под дном океана предполагается проводить на расстоянии примерно одного километра от побережья, а саму операцию корпорация планирует начать весной 2023 года.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1". Вода, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода. Его содержание в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже выразили обеспокоенность в связи с такими планами. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с возможным сбросом воды с АЭС "Фукусима-1".