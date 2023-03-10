Япония готова сбросить в море очищенную воду с АЭС "Фукусима", но с этим согласны не все

Япония готова сбросить в море очищенную воду с АЭС "Фукусима", но с этим согласны не всеКомментарии
Спустя 12 лет после аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" Япония готовится сбросить в море огромное количество очищенных радиоактивных сточных вод, которые использовали для охлаждения расплавившегося ядерного топлива. Эта вода хранится примерно в 1 000 резервуаров (более 1,25 млн тонн), которые занимают большую часть территории станции. Для этих целей был построен специальный подводный туннель.
Японские власти утверждают, что сброс неизбежен и должен начаться в ближайшее время, сам процесс продлится 30 лет. Чтобы доказать, что это безопасно, в очищенную воду выпустили сотни рыб.
Томохико Маюдзуми, пресс-секретарь компании TEPCO
— Мы провели испытания, чтобы сделать очевидным для людей тот факт, что (очищенная) вода, которую мы считаем безопасной для сброса, в действительности не окажет никакого плохого воздействия на рыб.
Несмотря на заверения японского правительства и компании TEPCO (оператора АЭС), местные рыбацкие общины опасаются дальнейшего ущерба для своего бизнеса и средств к существованию. Соседние страны, такие как Китай, Южная Корея и островные государства Тихого океана, также выразили беспокойство за свою безопасность.
Эксперты-радиологи реагируют сдержанно.
Кацуми Шозугава, эксперт по радиологии из Токийского университета:
— Как замерщика, меня больше всего беспокоит то, что мы не сможем тщательно перепроверить уровни концентрации (трития) в воде, которая выбрасывается.
Оператор станции говорит, что весной все будет готово для сброса воды, но сначала нужно получить разрешение Международного агентства по атомной энергии.