Москва и Вашингтон подводят итоги телемоста президентов

Лидерам США и России есть, что сказать другу друг: их телемост за закрытыми дверями (даже переводчики находились в другом зале) продлился свыше двух часов. Видеоконференция Владимира Путина и Джо Байдена прошла на фоне резкого обострения противоречий: западные страны считают, что Москва может готовить вооруженное вторжение на Украину и обсуждают возможность введения новых санкций.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по окончании телемоста отметил: "Президент Байден прямо сказал президенту Путину, что если Россия в будущем вторгнется на Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят решительными экономическими мерами".

В Москве не раз заявляли, что не вынашивают агрессивных планов в отношении Украины и обвиняют Киев в неисполнении Минских договоренностей.

Как сообщается на сайте Кремля, на онлайн-встрече Владимир Путин акцентировал внимание на внутриукраинской проблематике и призвал "не перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей".

Российский лидер озвучил заинтересованность в гарантиях, исключающих расширение НАТО на Восток. Москва обеспокоена помощью альянса в перевооружении украинской армии, американцы и европейцы говорят о высокой концентрации российских войск у западных границ - факт, который в Кремле объясняют рабочим передвижением контингента по своей территории.