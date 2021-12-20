2021 г. — первый год президентства Байдена

В США год начался с ожесточенного противостояния между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена.

6 января сторонники Трампа, убежденные, что результаты выборов, согласно которым победу одержал Байден, были сфальсифицированы, ворвались в здание конгресса США, где сенаторы подводили итоги выборов. Одна из участниц демонстрации была застрелена полицией на входе в здание; один получивший травмы полицейский позднее скончался от инсульта.

20 января при повышенных мерах безопасности Джо Байден был приведен к присяге как 46-й президент США, а Камала Харрис стала первой женщиной-вице-президентом в истории этой страны.

За первые 100 дней своего президентства Байден подписал серию указов, выполнив тем самым треть своих предвыборных обещаний. Но его политика массивного вливания денег в экономику, вызвавшая инфляцию, вызвало критику даже со стороны ряда однопартийцев.

В июне он совершил первую поездку в Европу под лозунгом “Америка возвращается”. На саммите “Большой семёрки” в Великобритании он попытался снять напряженность в отношениях с европейскими союзниками по НАТО, возникшую при президенте Трампе, заявив, что главный соперник для альянса — это Китай.

На той же неделе он встретился в Швейцарии с президентом России Владимиром Путиным, которого несколькими неделями ранее обзывал “убийцей”, спровоцировав дипломатический скандал. Теперь Байден высказался в пользу более предсказуемых отношений между США и Россией. Путин назвал встречу конструктивной.

В сентябре объявил о создании военного альянса с Австралией и Великобританией, направленного против Китая. Канберра вызывала раздражение в Париже, отменив многомиллиардный контракт на приобретение французских подводных лодок, с тем чтобы вместо них купить американские.

Джо Байден извинился перед Эммануэлем Макроном за скандал во время встречи в Риме на саммите Большой двадцатки. А на климатическом саммите COP26 США и Китай, крупнейшие источники парниковых газов, договорились о совместном плане действий в области сокращения выбросов. Это соглашение разочаровало многих в Евросоюзе.

Позже Байден долго общался с Си Цзиньпином по видеосвязи. Было произнесено много хороших слов, но лидеры двух супердержав дали понять, что по вопросу Тайваня их разделяет пропасть.