Полное солнечное затмение для пингвинов

Это кадры полного солнечного затмения в минувшие выходные. Только произошло оно в Антарктиде и его свидетелями стали лишь ученые, состоятельные туристы и многочисленные пингвины.

Чтобы понаблюдать за редким астрономическим явлением путешественники-энтузиасты заплатили примерно по 40 000 долларов.

Прямую трансляцию вело агентство НАСА и продолжалась она немногим более часа. Полная фаза затмения составила 1 минуту 54 секунды.

Помимо Антарктиды увидеть всё это, пусть и частично, можно было в разных частях южного полушария - в ЮАР, Чили, Новой Зеландии и Австралии.

При полном затмении стало видно солнечную корону, звезды и планеты, которые находятся вблизи Солнца.

Солнечные затмения происходят, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, бросая тень на Землю. Чтобы затмение считалось полным, Солнце, Луна и Земля должны лежать на одной линии.

В последний раз Луна отбрасывала тень на Антарктиду 23 ноября 2003 года, в следующий это случится - только в 2039 году.

Ближайшее полное солнечное затмение нас ждет в апреле 2024. Но увидят его лишь жители США и Канады.