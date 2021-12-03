В Кузбассе почтили память жертв аварии на "Листвяжной"

Траурные мероприятия прошли во всех муниципалитетах Кузбасса в пятницу, на девятый день после аварии на шахте "Листвяжная". Здесь 25 ноября произошел выброс метана: 46 шахтеров и 5 горноспасателей погибли.

Ровно в 8.21 (4.21 по Москве), когда произошел взрыв, во всех крупных населенных пунктах жители возложили цветы в память о погибших. В поселке Грамотеино, где находится "Листвяжная", в церемонии принял участие глава региона Сергей Цивилев. В главном храме Кемерово по погибшим отслужили молебен.

"Продолжаются работы по ликвидации аварии на шахте, - заявил глава ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС Николай Медведев.- Отделения в шахте производят разведку необследованных участков горных выработок, поиск пострадавших шахтёров и выдачу на гора погибших шахтёров".

В пятницу горноспасатели подняли из "Листвяжной" ещё 12 тел погибших. Местоположение 15 жертв аварии пока остаётся неизвестным.

Двенадцать спасателей остаются на лечении в больницах Кузбасса. По факту взрыва метана в шахте возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора.

Прокурорами в отношении руководства шахты "Листвяжная" возбуждено 25 административных дел, сообщил накануне генпрокурор России Краснов на совещании у президента Путина.