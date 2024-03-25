EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Рудник "Пионер" вероятно затоплен - СМИ

Россия
Россия Авторское право AP/Russia Emergency Situations Ministry press service
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что рудник "Пионер" вероятно затоплен. Под завалами остаются 13 горняков. Связи с ними нет.

РЕКЛАМА

Рудник "Пионер" в Амурской области, где 18 марта произошел обвал горной породы и были заблокированы шахтеры, с высокой вероятностью затоплен. Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на экстренные службы. По словам источника, разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. Остальные выработки рудника, скорее всего также затоплены.

Из-за угрозы повторного прорыва породы спасателей и инженеров из самой шахты вывели. Как в дальнейшем проводить спасательные работы будет решать технический совет.

Под завалами находятся 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 метров. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС. По факту обрушения на руднике возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Следователи задержали управляющего директора рудника "Пионер".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Обрушение жилого дома в Астрахани: в одной из квартир снесли несущие стены

Польша: шахтёры готовятся к "зеленому будущему"

В Бронксе обрушилось 7-этажное здание

шахтёры Обрушение Россия поисково-спасательная операция Происшествие