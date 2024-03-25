Рудник "Пионер" вероятно затоплен - СМИ

By Euronews

Российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что рудник "Пионер" вероятно затоплен. Под завалами остаются 13 горняков. Связи с ними нет.

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Рудник "Пионер" в Амурской области, где 18 марта произошел обвал горной породы и были заблокированы шахтеры, с высокой вероятностью затоплен. Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на экстренные службы. По словам источника, разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. Остальные выработки рудника, скорее всего также затоплены.

Из-за угрозы повторного прорыва породы спасателей и инженеров из самой шахты вывели. Как в дальнейшем проводить спасательные работы будет решать технический совет.

Под завалами находятся 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 метров. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС. По факту обрушения на руднике возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Следователи задержали управляющего директора рудника "Пионер".