В Кузбассе на девятый день после аварии на шахте "Листвяжная" проходят траурные мероприятия. Во всех городах области в память о погибших шахтерах и горноспасателях будут включены сирены системы оповещения МЧС. У монумента "Память шахтерам Кузбасса" состоялся траурный митинг. В храмах региона прозвучал колокольный звон, проходят панихиды по погибшим. 25 ноября из-за взрыва метана в шахте погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

В шахте остаются тела 16 горняков и одного спасателя. В пятницу отделениям ВГСЧ удалось поднять из шахты 12 погибших, сообщил в официальном телеграм-канале глава Кемеровской области Сергей Цивилев. В общей сложности после аварии из-под земли подняты тела 34 человек.

Основная версия трагедии - взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое, сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Генеральный прокурор Игорь Краснов добавил, что на шахте были неисправны датчики метана, зафиксированы другие серьезные нарушения.

"Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. Фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ", - сообщил генпрокурор.

Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге Игорь Краснов генеральный прокурор РФ

В совещании принимали участие руководители холдинга "СДС-Уголь", которой принадлежит шахта "Листвяжная", Михаил Федяев и Геннадий Алексеев. Оба заявили, что готовы нести ответственность за произошедшее на шахте.

По словам гендиректора "СДС-Угля" Алексеева, "внешние факторы" свидетельствовали, что на шахте "все замечательно".

"Но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность. <…> Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания", - сказал Алексеев.

Руководители компании уверяют, что не экономили на средствах безопасности и закупали современное оборудование.

"На шахте существует трехступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система "Микон-3", плюс переносные газовые анализаторы. Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. (...) Я готов понести любую ответственность", - сказал глава совета директоров холдинга Федяев.

По данным Следственного комитета РФ, причиной аварии на "Листвяжной" стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты и сокрытие фактов загазованности.

Спасатели отправляюся на поиски погибших в шахте "Листвяжная" AP/МЧС РФ

Шахтеры и бывшие работники "Листвяжной" рассказывают о приказах начальства выходить на работу при недопустимо высоких уровнях метана. По их словам, датчики уровня газа, которые выдавались, проклеивали скотчем внутри, чтобы сбить показатели и таким образом скрыть реальный опасный уровень концентрации метана. При превышении уровня газа в шахте не отключалось электричество. По их словам, начальники участков порой предупреждали, что уровень метана слишком высокий и спускаться нельзя, но при этом объясняли, что руководству нужен уголь.

По факту аварии на "Листвяжной" возбуждено уголовное дело, его фигурантами являются пять человек. Кемеровский районный суд в конце ноября принял решение об аресте директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка, где произошла авария, Сергея Герасименко. Под стражей оказались также инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, которых обвиняют в халатности при проверках предприятия.

Ни один из обвиняемых вину не признает. В пятницу адвокаты всех пятерых обжаловали постановления суда об их аресте.