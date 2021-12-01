Омикрон не боится запретов, под вопросом и эффективность вакцин

Омикрон не боится запретов, под вопросом и эффективность вакцинКомментарии
Границы омикрону не помеха. Новый вариант коронавируса обнаружен как минимум в 20 странах и их число вероятно будет расти.
Ранее стало известно, что омикрон стал распространяться по миру более чем за неделю до того, как его обнаружили ученые в ЮАР.
С тех пор все больше стран ввели запрет на поездки в южную Африку - одной из последних стала Испания, приостановившая авиасообщение со 2 по 15 декабря.
Тем не менее ВОЗ считает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса.
Многие страны уделяют особое внимание увеличению охвата программ вакцинации, чтобы как можно больше людей получили прививки.
Например, Великобритания запускает то, что премьер-министр Борис Джонсон назвал "армией уколов", установив крайний срок ревакцинации для всех совершеннолетних к концу января.
Другие страны, такие как Австрия, которая продлевает общенациональный локдаун до 11 декабря, обязывают население прививаться под угрозой крупного штрафа.
В Греции подобные меры касаются пока только людей старше 60 лет. Не сделавшие третий укол с 16 января будут ежемесячно выплачивать по 100 евро в государственную казну.
Но есть опасения, что новый штамм может противостоять существующим вакцинам.
Накануне в их эффективности против омикрона усомнился гендиректор Moderna Стефан Бансель. По его словам, на создание новых вакцин понадобится несколько месяцев.