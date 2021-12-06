В Нью-Йорке частный сектор попал под обязательную вакцинацию

В Нью-Йорке частный сектор попал под обязательную вакцинациюКомментарии
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Сотрудников частного сектора в Нью-Йорке обяжут пройти вакцинацию от COVID-19.
Распоряжение касается работников 184 тыс. компаний, которые к 27 декабря обязаны получить как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
Свое решение мэр города Билл де Блазио объяснил приближающимися праздниками и новым штаммом "омикрон".
Вакцинация уже обязательна для городских служащих, включая учителей, полицейских и пожарных, что вызвало акции протеста по всей стране.
Также с 27 декабря в Нью-Йорке все люди старше 12 лет должны будут предъявить доказательство прохождения полного курса вакцинации от коронавируса для посещения фитнес-клубов, развлекательных объектов и ресторанов.