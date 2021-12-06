В Нью-Йорке частный сектор попал под обязательную вакцинацию

Сотрудников частного сектора в Нью-Йорке обяжут пройти вакцинацию от COVID-19.

Распоряжение касается работников 184 тыс. компаний, которые к 27 декабря обязаны получить как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Свое решение мэр города Билл де Блазио объяснил приближающимися праздниками и новым штаммом "омикрон".

Вот как мы ставим здоровье и безопасность на первое место: путем обязательной вакцинации, которая охватывает всех в частном секторе. Мы не можем допустить приостановки жизни здесь, в Нью-Йорке. Мы должны продолжать двигаться вперед Билл Де Блазио мэр Нью-Йорка

Вакцинация уже обязательна для городских служащих, включая учителей, полицейских и пожарных, что вызвало акции протеста по всей стране.

Также с 27 декабря в Нью-Йорке все люди старше 12 лет должны будут предъявить доказательство прохождения полного курса вакцинации от коронавируса для посещения фитнес-клубов, развлекательных объектов и ресторанов.