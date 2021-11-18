"Мемориал" обещает бороться до последнего

"Мемориал" обещает бороться до последнегоКомментарии
Правозащитники призывают остановить ликвидацию международного общества «Мемориал» в России и связывают соответствующий иск генпрокуратуры с публикацией списков политзаключённых. Представители организации рассказывают о крупных штрафах за нарушение закона об «иностранных агентах», — такой статус объединению российские власти приписали ещё в 2013 г. В «Мемориале» называют претензии незначительными и не считают их достаточным основанием для уничтожения общества.
В поддержку «Мемориала» среди прочих выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она вновь раскритиковала закон об «иностранных агентах» как репрессивный инструмент против гражданского общества:
«Очень жаль, что российские власти до сих пор игнорировали настойчивые и неоднократные призывы Совета Европы и других внести поправки в соответствующее законодательство и прекратить преследование правозащитников».
Общество «Мемориал» основано в 1989 г., одним из его соучредителей стал Андрей Сахаров. Организация занимается сбором и публикацией информации о советских политических репрессиях, а также защитой прав человека в России. Это крупнейший правозащитный центр в стране.
Неделю назад генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала», обвинив общество в систематических нарушениях закона об иностранных агентах.