"Мемориал" обещает бороться до последнего

Правозащитники призывают остановить ликвидацию международного общества «Мемориал» в России и связывают соответствующий иск генпрокуратуры с публикацией списков политзаключённых. Представители организации рассказывают о крупных штрафах за нарушение закона об «иностранных агентах», — такой статус объединению российские власти приписали ещё в 2013 г. В «Мемориале» называют претензии незначительными и не считают их достаточным основанием для уничтожения общества.

Организацию, которая объясняет, что такое наша история, что такое наше прошлое, организацию, которая много лет защищает конкретных людей, нельзя закрыть по техническим причинам. Это просто нехорошо. Это несправедливо и так поступать нельзя. Елена Жемкова исполнительный директор международного общества «Мемориал»

В поддержку «Мемориала» среди прочих выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она вновь раскритиковала закон об «иностранных агентах» как репрессивный инструмент против гражданского общества:

«Очень жаль, что российские власти до сих пор игнорировали настойчивые и неоднократные призывы Совета Европы и других внести поправки в соответствующее законодательство и прекратить преследование правозащитников».

Общество «Мемориал» основано в 1989 г., одним из его соучредителей стал Андрей Сахаров. Организация занимается сбором и публикацией информации о советских политических репрессиях, а также защитой прав человека в России. Это крупнейший правозащитный центр в стране.

Неделю назад генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала», обвинив общество в систематических нарушениях закона об иностранных агентах.