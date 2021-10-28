«Мемориал»: количество политзаключенных в России в последние годы значительно возросло

Правозащитное общество «Мемориал»* в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября в России, опубликовало новые списки политзаключенных. Правозащитники отмечают существенный рост числа политических узников в последние пять лет и обращают внимание на то, что ответом со стороны власти на массовые уличные протесты в начале 2021 года стала беспрецедентная волна репрессий.

Сегодня в списках политзаключенных «Мемориала» 421 фамилия.

В день их публикации к реальному сроку был приговорен Глеб Марьясов – по обвинению в перекрытии дорог во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве.

Год назад в списках «Мемориала» были имена 362 человек.

«Сегодня в наших списках 421 человек: 81 – в основном списке, 340 лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежностью. Список растёт уже много лет», - говорят правозащитники.

Руководитель программы поддержки политзаключенных и жертв незаконного уголовного преследования «Мемориала» Сергей Давидис в интервью Euronews сказал, что эти списки дают минимальную оценку числа политических узников в современной России.

«С точки зрения арифметического роста 2021 год – один из худших, такой рост продолжался в течение предыдущих нескольких лет. Но с точки зрения «качества», я думаю, он именно худший, потому что появились новые статьи, и по этим новым статьям уже есть осужденные», - пояснил Сергей Давидис.

В этом году лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами власти, в связи с чем политзаключёнными признаны, в частности, бывший директор организации «Открытая Россия»** Андрей Пивоваров, оппозиционный политик Алексей Навальный, экс-координаторы региональных штабов Навального Алексей Ворсин и Андрей Боровиков.

Беспрецедентная волна репрессий этого года, по словам Сергея Давидиса, заключалась, в частности, в давлении на участников уличных протестов.

«Административно было арестовано зимой 17 тысяч человек. Возбуждены уголовные дела против 150 участников протестных акций по самым разным статьям. Но тут не только уголовные репрессии, а вся совокупность репрессивной политики государства, включая законотворчество, регулирование свободы собраний, объединений, высказываний. Всё это как раз и составляет эту волну. То есть она не сводится только к уголовным репрессиям, хотя они ее значимая и наиболее опасная часть», - говорит правозащитник.

Сергей Давидис подчеркивает, что это продолжение тенденции, которая началась раньше.

Сегодня, в преддверии Дня политзаключенного (и в последний день перед локдауном), провели в Сахаровском центре круглый стол по проблеме политических заключенных в России.



По данным «Мемориала» их уже 420 — цифра, сравнимая с позднесоветским периодом.https://t.co/gIJmJGewXjpic.twitter.com/CH1lzov8pQ — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) October 27, 2021

«К сожалению, эта репрессивность – использование методов уголовного преследования в политических целях со стороны власти – началась не в 2015 году и даже не в 2010-м. Но она набирает обороты и с 2016 года уже сотнями стали исчисляться политические заключенные», - отметил в беседе с корреспондентом Euronews руководитель программы поддержки политзаключенных и жертв незаконного уголовного преследования «Мемориала».

«Число политзаключенных в России достигло уровня позднего СССР», - говорят правозащитники.

При этом они особо отмечают, что реальное число политических узников в современной России существенно выше.

Акция «Возвращение имен» снова онлайн

Уже более десяти лет каждый год 29 октября, в канун государственного Дня памяти жертв политических репрессий, с 10 утра до 10 вечера, сменяя друг друга, на Лубянской площади читают имена людей, расстрелянных в годы советского террора.

Однако второй год подряд из-за пандемии коронавируса акция не будет проводиться в традиционном формате у Соловецкого камня в Москве. Она пройдет в онлайн-формате.

Вместе с тем «Мемориал» предлагает желающим принять участие в «Возвращении имен» выбрать историческое или символическое место, прочитать имена погибших людей и записать эти чтения на видео.

Коллективный иск «детей ГУЛАГа»

В среду, 27 октября, дети жертв советских репрессий подали в Верховный Суд России коллективный иск к Государственной Думе.

В качестве истцов выступают 23 человека. Самому молодому из них - 64 года. Эти люди до сих пор не могут вернуться из советской ссылки. По закону 1991 года они имеют право получить социальное жилье там, где жили их семьи до репрессий, но на практике закон не работает: без получения соцжилья возвращаться некуда.

Они требуют признать незаконным бездействие парламента, который уже почти два года не исполняет постановление Конституционного суда России, ранее подтвердившего их право на получение жилья в городах, откуда были выселены их семьи.

В июле 2020 года Правительство России внесло в Госдуму законопроект. По нему «дети ГУЛАГа» попадут в общую очередь и смогут получить жилье только через 25-30 лет. Законопроект успел пройти первое чтение, но после критики был снят со второго.

За год число политзаключённых в России значительно выросло. На конец 2020 в наших списках было 362 человека. На сегодняшний день они насчитывают уже 420 человек



Это лишь минимальная оценка числа политзаключённых в России. Реальное их число, несомненно, существенно выше pic.twitter.com/jr52yboH3Q — Мемориал. Политзэки (@pzk_memorial) October 27, 2021

* Признано в РФ иностранным агентом

** Признана в РФ «нежелательной организацией»