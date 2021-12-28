"Мемориал" обжалует решение суда

Международное общество "Мемориал", которое вот уже три десятилетия ведёт хронику сталинских чисток, а затем и репрессий в современной России, само стало жертвой. Во вторник Верховный суд РФ распустил НПО за, как утверждалось, нарушение спорного "закона об иностранных агентах".

"Мемориал" также обвинили в "создании ложного образа СССР" и "искажении истории Великой Отечественной войны". Решение суда организация назвала "политическим". Адвокат Мария Эйсмонт заявила:

"Очень печально всё, что сегодня произошло, хотя сказать, что мы к этому не были готовы, было бы неправдой. Это был один из в общем-то предсказуемых, к большому сожалению, итогов нынешнего судебного процесса и, конечно, на этом ничего не заканчивается. Мы будем обжаловать. "Мемориал" будут продолжать люди. "Мемориал" - это прежде всего те люди, которые делают это большое великое дело, и "Мемориал" будет продолжать свою работу".

Перед зданием Верховного суда прошли протесты. Их участники выражали возмущение ликвидацией международного общества "Мемориал". Несколько протестующих были задержаны.

В защиту "Мемориала" выступили сотни российских и зарубежных общественных и политических деятелей, в том числе Стивен Фрай, Олег Басилашвили, Владимир Познер, Андрей Макаревич, а также лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв и Дмитрий Муратов. Преследование "Мемориала" критиковали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Организация, основанная в 1989 году советскими диссидентами, в том числе лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым, пользовалась авторитетом благодаря своим тщательным расследованиям.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух ее структур: международного "Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал"*. Рассмотрение второго дела назначено на 29 декабря.