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США

США возмущены космическими испытаниями России

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 Ольга Кепински
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Старт Союза МС-18 с космодрома Байконур. 9 апреля 2021 года
Старт Союза МС-18 с космодрома Байконур. 9 апреля 2021 года   -   Авторское право  Bill Ingalls/NASA
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Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила выведенный из эксплуатации советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите. Об этом сообщило Космическое командование Вооруженных сил США.

Ранее в понедельник американский Госдепартамент заявил, что Россия своими действиями в космосе создала угрозу для МКС.

Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и наглядно демонстрирует, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны. США будут работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственный поступок России
Нед Прайс
глава пресс-службы Госдепартамента США

По словам летчика-космонавта Александра Лазуткина, летающий космический мусор не представлял угрозы для МКС и ее экипажа.

Я бы сказал, что это расчетная нештатная ситуация. То есть, мы знаем, что нам делать в это момент, если что-то произойдет, и центр управления полетами тоже знает
летчик-космонавт
Александр Лазуткин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал опасения американской стороны беспочвенными, подчеркнув, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии.