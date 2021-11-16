США возмущены космическими испытаниями России

США возмущены космическими испытаниями РоссииКомментарии
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Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила выведенный из эксплуатации советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите. Об этом сообщило Космическое командование Вооруженных сил США.
Ранее в понедельник американский Госдепартамент заявил, что Россия своими действиями в космосе создала угрозу для МКС.
По словам летчика-космонавта Александра Лазуткина, летающий космический мусор не представлял угрозы для МКС и ее экипажа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал опасения американской стороны беспочвенными, подчеркнув, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии.