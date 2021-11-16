США возмущены космическими испытаниями России

Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила выведенный из эксплуатации советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию обломков на низкой околоземной орбите. Об этом сообщило Космическое командование Вооруженных сил США.

Ранее в понедельник американский Госдепартамент заявил, что Россия своими действиями в космосе создала угрозу для МКС.

Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и наглядно демонстрирует, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны. США будут работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственный поступок России Нед Прайс глава пресс-службы Госдепартамента США

По словам летчика-космонавта Александра Лазуткина, летающий космический мусор не представлял угрозы для МКС и ее экипажа.

Я бы сказал, что это расчетная нештатная ситуация. То есть, мы знаем, что нам делать в это момент, если что-то произойдет, и центр управления полетами тоже знает летчик-космонавт Александр Лазуткин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал опасения американской стороны беспочвенными, подчеркнув, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии.