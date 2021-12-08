Японский миллиардер отправился на МКС

Японские туристы отправились на международную космическую станцию: миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано стартовали с Байконура на корабле "Союз МС-20". Командир экипажа — Александр Мисуркин. Японцы рассчитывают пробыть на МКС 12 дней.

Маэдзава рассчитывает, что этот полёт будет не единственным для него: ранее предприниматель заявлял, что намерен стать первым туристом, облетевшим Луну — на корабле Starship Илона Маска. Такая экспедиция состоится не раньше, чем через два года.