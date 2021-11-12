Турция запрещает мигрантам вылет в Беларусь

Эта польская дорога в Беловежской пуще находится в 13 километрах от Беларуси. Полиция задержала здесь семью из Иракского Курдистана, которая незаконно пересекла границу и сутки бродила по лесу. Мигранты намерены просить политического убежища в одной из стран ЕС, хотя и не скрывают, что в опасное путешествие их толкают прежде всего экономические причины.

Сагван, мигрант из Ирака:

"В моей стране нет жизни. Приходится работать целый день, и всего за 10 долларов. Лучшей жизни и лучшего будущего не будет и у ребенка".

Сагван приехал искать лучшей жизни вместе со своей женой Иман, полуторагодовалой дочерью Пелин и другом Абдрахманом. Он говорит, что их поездка из Турции в Минск обошлась им в 9 тысяч долларов на всех, а переезд из Польши в Германию стоит еще 1200 евро.

Польские власти уверяют, что каждому, кто подает заявление о предоставлении убежища на территории Польши, гарантируется надлежащая процедура, но правозащитники в этом сомневаются. По словам местной активистки Магдалены, мигрантов просто выгоняют обратно.

"Вы не можете их забрать, пока мы не заполним документацию", - говорит она, обращаясь к полицейским.

"Мы не можем их забрать? Шутите? - удивляются стражи порядка. - Что мы еще не можем сделать?"

Магдалена, активистка:

"Их вывезут в лес и вытолкнут обратно. Тот мужчина рассказал нам, что его вытесняли уже четыре раза".

За последние дни сотни мигрантов предприняли попытку нелегально пересечь польскую границу. В Беларусь они устремились после того, как Александр Лукашенко заявил, что больше не будет препятствовать им ну пути в ЕС. Евросоюз пригрозил санкциями авиакомпаниям, участвующим в перевозке мигрантов в Минск. В пятницу власти Турции запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена вылет из своих аэропортов в Беларусь.