"Идите в Польшу!"

Противостояние между Беларусью и Евросоюзом привело к тому, что тысячи просителей убежища оказываются порой в смертельной ловушке.

Мы отправились на польскую границу, чтобы встретиться с теми, кто находится в самом центре гуманитарного кризиса. В Польше мы убедились в бедственном положении мигрантов и услышали возмущение местного населения.

Сирийский беженец: "Они держали нас семь дней на границе между Польшей и Беларусью. Без еды. Без воды. Без ничего".

Мы знаем, что люди умирают. Каждый день. Каждую ночь. И будут умирать. Марианна Вартецка активистка фонда Ocalenie

Пограничник: "Туда нельзя!"

Валери Горья, Euronews: "Почему?"

Пограничник: "Закрытая зона".

Валери Горья, Euronews: "Это закрытая зона?"

Пограничник: "Да"

Валери Горья, корреспондент Euronews

Валери Горья, Euronews: "Этот КПП на границе Польши с Беларусью получил печальную известность. Это граница запретной зоны. Закрытой для всех, кроме пограничной полиции и местных жителей. Зона была установлена в сентябре, чтобы преградить путь тысячам просителей убежища,пытающимся попасть в ЕС. Она стала для них порой смертельной ловушкой".

Польская граница Euronews

Варшава и Брюссель обвиняют Беларусь в организации перехода мигрантов через границу в отместку за санкции Евросоюза против Минска. Журналисты и неправительственные организации не имеют доступа в запретную зону, проходящую вдоль 400-километровой границы Польши с Беларусью.

Некоторым мигрантам удается обойти пограничные патрули и выйти за пределы запретной зоны. Мы встретимся с польскими активистами - сейчас только они помогают просителям убежища, застрявшим в лесу.

Валери Горья, Euronews: "Я только что видела одежду на земле. Мы приближаемся к месту встречи".

Наталья, активистка фонда Ocalenie: "Мы привезли кое-какие вещи - еду, спальные мешки, одежду - и хотим передать их человеку, который с нами связался".

Алисия, активистка фонда Ocalenie: "Мы просто оставим это где-нибудь в лесу, но не увидим этих людей. Они боятся".

Валери Горья, Euronews: "Мы несколько раз наткнулись на полицейский контроль, так что нам нужно быть осторожными. Это как игра в кошки-мышки".

Наталья и Алисия получили сообщение: группа рассеялась. Остался только один человек, 19-летний афганец. Они сообщили ему место, где он может найти вещи, которые ему оставили. Он не покажется. Он очень боится, что его поймают пограничники.

Через два дня мы узнали, что его задержали. Велика вероятность, что его вытолкали обратно в Беларусь польские пограничники. Так происходит со многими мигрантами, как показано на этом видео, обнародованном белорусской погранслужбой.

Валери Горья, Euronews: "Активисты только что прислали сообщение. Они проведут операцию примерно в 2 часах езды отсюда. Так что нам нужно поторопиться".

Невозможно узнать, сколько людей скрывается в польской запретной зоне и вокруг нее. Задача состоит в том, чтобы найти их до того, как это сделают пограничники. Группа сирийцев прошла сквозь закрытую зону, проведя несколько дней в лесах и болотах.

Это было в Беларуси. Из-за воды. Там повсюду вода и болота. Мы шли ночью, они не разрешали нам разводить огонь, чтобы согреться. "Идите, идите! - говорили они. - Идите в Польшу! Сирийский беженец

Один из мужчин тяжело болен.

Беженец: "У него обострилась межпозвоночная грыжа из-за холода. А в Беларуси его били палкой по спине. Солдаты били его по спине".

Мужчины рассказали нам, что бежали от режима Башара Асада в Сирии. По их словам, они прилетели в Беларусь по туристическим визам в надежде попасть в Европейский Союз, после чего их отвезли к границе с Польшей. Вместо этого они оказались в ловушке между военными двух стран.

Беженец: "Мы пробыли там неделю - семь дней. Там были и маленькие дети, без еды и воды. Я пытался вернуться в Минск и перелез через забор. Они били меня палкой. Там также были собаки. Они били всех и повторяли: "Идите в Польшу!" Если бы мы, сирийцы, не были инструментом давления, Беларусь бы нас не пропустила. Мы всегда инструмент давления. Для Запада, для американцев, для русских и для всех арабских стран".

Группа заполняет документы, чтобы получить юридическую помощь в Польше. Они просят о международной защите перед нашей камерой, прежде чем польские пограничники придут их допрашивать. Раненого увозят в больницу.

На вопрос, будут ли остальные доставлены в центр временного содержания, пограничники не отвечают. Они просят нас отойти в сторону во время допроса.

Марианна Вартецка, активистка фонда Ocalenie: "Пограничная полиция не предоставила нам никакой конкретной информации о том, что будет с этими людьми дальше. Мы постараемся проследить за этим и постараемся оказать им посильную помощь, в том числе и в судебных разбирательствах. И мы надеемся, что они не будут выдворены обратно в Беларусь. Это все, на что мы можем сейчас надеяться".

Польша находится под огнем критики ООН и Евросоюза из-за нового закона, разрешающего немедленную высылку нелегалов. Варшава утверждает, что большинство иностранцев ищут убежища не в Польше, а в Германии, и используются Беларусью в отместку за западные санкции.

Минск, в свою очередь, приостановил действие соглашения с ЕС о реадмиссии. Мы стали свидетелями этого политического перетягивания каната.

Валери Горья, Euronews: "Я только что вернулась в свой номер и была ошеломлена, обнаружив это сообщение от польского правительства. В нем говорится: "Польская граница закрыта, белорусские власти вам лгут. Возвращайтесь в Минск. Не принимайте никаких таблеток от белорусских солдат".

Мне сказали, что это сообщение было отправлено на каждый иностранный мобильный телефон вблизи белорусской границы. Оно предназначено для просителей убежища, которые добрались до этого района. Варшава обвиняет белорусских солдат в том, что они накачивают наркотиками, если не отравляют, просителей убежища, прежде чем пропустить их через границу. Мне трудно в это поверить, но сообщение в любом случае реальное".

Сообщается о гибели по меньшей мере семи мигрантов в этом районе. Среди польского местного населения растет беспокойство. В городе Михалово открылся центр помощи иностранцам. Каждый день со всей страны сюда поступают пожертвования. Заместитель мэра также запустил кампанию по сбору средств в социальных сетях.

Решение правительства о строительстве стены вдоль границы с Беларусью не поможет, говорит он. Он опасается, что здесь может вспыхнуть насилие, если не будет найдено лучшего решения.

Конрад Сикора, заместитель мэра города Михалово: "Вы можете построить 6-метровую стену. Но они принесут лестницу высотой в 7 метров. Так что стена - это не решение. По-моему есть простой способ остановить это - просто создать лагерь беженцев здесь, на границе, и впустить их. Дать им еду, дать им одежду, а потом спросить всех: "Вы хотите получить убежище? Вы имеете на это основания?". Если нет - посадить их в автобус, отвезти в аэропорт и отправить обратно домой. Но не в Беларусь. Все просто".

Некоторые жители Михалово установили в своих окнах зеленые фонари в знак солидарности с мигрантами. Как Мария и ее муж Александр. Она - член городского совета и часто патрулирует запретную зону вместе со спасателями, чтобы попытаться помочь тем, кто прячется.

Мария Анципюк, жительница Михалово: "Правда в том, что они прячутся и от нас. Больше всего я боюсь, когда начнут собирать кукурузу. Потому что есть места, где ее еще не собрали. Фермеры боятся найти там тела людей".

Александр Анципюк, житель Михалово: "Этим людям надо помочь. Ведь дальше будет все холоднее и холоднее. Ночью будет минус 10. Мы не можем представить, что будет дальше. И все молчат и говорят, что виноват только Лукашенко. Да, мы согласны, что он виновен. Но где наше правительство, чтобы помочь разрешить эту ситуацию? Никто нам не помогает!"